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Образование

Магазин «Книжная долина»: Рольф Гейтс «Путь йога. 365 советов по развитию осознанности»

09:33 12.03.2020 Фото: Книжная долина
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В своей книге мастер дает рекомендации, как современный человек, живя в мегаполисе, может на практике применять опыт йоги и медитации и сохранять высокий уровень внимательности и осознанности.

Магазин Книжная долина: Рольф Гейтс Путь йога. 365 советов по развитию осознанности
Отличный способ полюбить йогу — прочесть книгу

Рольф Гейтс — один из известнейших мастеров йоги в Америке. «Учитель учителей», он проводит профессиональные тренинги для инструкторов йоги по всему миру и занимается индивидуальным коучингом. Судьбу этого человека нельзя назвать простой. Богатый опыт и умение преодолевать трудности сформировали его жизненное кредо: «Помогай другим и развивайся сам!» В своей книге мастер дает рекомендации, как современный человек, живя в мегаполисе, может на практике применять опыт йоги и медитации и сохранять высокий уровень внимательности и осознанности.
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Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск

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