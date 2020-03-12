Магазин «Книжная долина»: Рольф Гейтс «Путь йога. 365 советов по развитию осознанности»

Рольф Гейтс — один из известнейших мастеров йоги в Америке. «Учитель учителей», он проводит профессиональные тренинги для инструкторов йоги по всему миру и занимается индивидуальным коучингом. Судьбу этого человека нельзя назвать простой. Богатый опыт и умение преодолевать трудности сформировали его жизненное кредо: «Помогай другим и развивайся сам!» В своей книге мастер дает рекомендации, как современный человек, живя в мегаполисе, может на практике применять опыт йоги и медитации и сохранять высокий уровень внимательности и осознанности.
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Источник: Раздел Книжной долины на сайте Весь Бердск