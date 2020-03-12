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Недвижимость

Экскурсия в дом своей мечты от «Капитал Инвест»

08:12 12.03.2020 Фото: pxhere.com
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Экскурсия — это возможность лично ознакомиться с нашими объектами и предложениями, а также получить всю необходимую информацию.

Экскурсия в дом своей мечты от Капитал Инвест
Экскурсия -лучший способ влюбиться в квартиру

Экскурсия в дом своей мечты от «Капитал Инвест»

Экскурсия — это возможность лично ознакомиться с нашими объектами и предложениями, а также получить всю необходимую информацию. Вы наглядно сможете увидеть и убедиться в нашей жилплощади. Посмотреть картинки -это всегда хорошо, но увидеть воочию куда лучше.

Все подробности по телефону: 214-53-15

Наш адрес: г. Бердск, ул. Лесная, 38 (офис 3)

Кредит ( ПАО ВТБ 54)

Проектная декларация на сайте: https://ленина124.рф

Застройщик ООО «КапиталИнвест».

Источник: Раздел ООО «КапиталИнвест» на сайте Весь Бердск

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