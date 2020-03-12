Кольцо на большом пальце руки: что может рассказать о своем владельце данный аксессуар

Психологи утверждают, что многие из них носят украшение на этом нетипичном месте для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание. Скорее всего люди испытывают неуверенность в себе, внутреннюю уязвимость, которую пытаются скрыть.



Какое скрытое значение имеет кольцо на большом пальце руки

Почему некоторые люди носят кольца на большом пальце руки? Психологи утверждают, что многие из них носят украшение на этом нетипичном месте для того, чтобы хоть как-то привлечь внимание. Скорее всего люди испытывают неуверенность в себе, внутреннюю уязвимость, которую пытаются скрыть.

Однако есть люди, которые наоборот большим количеством аксессуаров пытаются показать свое превосходство. Но как бы там ни было, большинство молодых людей, отдавая дань моде, даже не знают, какое значение имеет такое ношение перстня.



Бытует мнение, что кольцо на большом пальце является признаком нетрадиционной сексуальной ориентации у девушек. Но, если символ находится на большом пальце левой руки — девушка готова к знакомствам, если на правой руке — закрыта от них.

Если парень носит украшение на большом пальце руки, то эзотерики приписывают ему такие положительные качества, как самобытность и неординарность. А также и отрицательные черты: несдержанность, истеричность, капризность, неуверенность. Скорее всего у парня есть сексуальные проблемы и он таким образом «кричит» о них. Неформалы же с помощью подобных символов узнают о себе подобных.

Такое различие любят и представители некоторых сект. Раньше целители и врачи украшали себя тонким кольцом, давая понять об их отношении к медицине. Однако много эзотериков утверждают, что таким украшением человек пытается самоутвердиться, потому что в действительности он является зажатым своими неудачами, особенно в сексуальной жизни.

Источник: znaj.ua