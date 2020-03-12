Исключил пожизненное президентство Путина после поправок в Конституцию Неверов

Сергей Неверов проголосовал за новую Конституцию

Поправка в Конституцию, касающаяся президентских сроков, не подразумевает пожизненного президентства, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о поправке в Конституцию РФ. Одна из новых норм позволяет действующему президенту России участвовать в новых президентских выборах.

«Первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в конституцию. Кроме того, оценку этой поправке на соответствие конституции должен дать и Конституционный суд. Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности», — сказал Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.



Он добавил, что в ситуации, когда многое в мире решается конкретным президентом, а перед страной стоит столько важных задач, — это важное решение. Неверов подчеркнул, что окончательную судьбу поправок определят граждане на всенародном голосовании.

Источник: РИА Новости