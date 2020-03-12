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Исключил пожизненное президентство Путина после поправок в Конституцию Неверов

08:30 12.03.2020 Фото: Госдума РФ
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Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о поправке в Конституцию РФ.

Исключил пожизненное президентство Путина после поправок в Конституцию Неверов
Сергей Неверов проголосовал за новую Конституцию

Поправка в Конституцию, касающаяся президентских сроков, не подразумевает пожизненного президентства, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о поправке в Конституцию РФ. Одна из новых норм позволяет действующему президенту России участвовать в новых президентских выборах.

«Первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в конституцию. Кроме того, оценку этой поправке на соответствие конституции должен дать и Конституционный суд. Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности», — сказал Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Он добавил, что в ситуации, когда многое в мире решается конкретным президентом, а перед страной стоит столько важных задач, — это важное решение. Неверов подчеркнул, что окончательную судьбу поправок определят граждане на всенародном голосовании.

Источник: РИА Новости

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От редакции

Верите Неверову?

Аноним, 12 марта 2020 09:06
НВР:
Нет
Поросёнок Пётр, 12 марта 2020 09:17
Как же профессионально Сергей Иванович владеет думской казуистикой, как бы так сказать, что наши прекрасные поправки затевались не ради пожизненного президентства известного всем человека, но, в то же время, всем понятно, что именно ради этого и затевались, естественно, если одобрит КС и народ (а он одобрит)
Аноним, 12 марта 2020 09:37
Вы уже определились, что будете писать после 22 апреля? Про карусели или про "не тот народ"?
Поросёнок Пётр, 12 марта 2020 09:44
Ничего не буду писать, народ тот и он абсолютно заслуживает всё, что с ним делает власть.
Аноним, 12 марта 2020 09:48
Так, помечаю. Ничего не буду писать.
Аноним, 12 марта 2020 10:42
146% людей уже заранее определились, как правильно голосовать на 2 марта.
Не Бог, но практически Бог в России - Чуров вам в помощь.
Аноним, 12 марта 2020 09:36
Исключил пожизненное президентство Путина после поправок в Конституцию Неверов и ... поклялся лечь на рельсы, если это будет не так, как этим клялся в свое время Беня Эльцын.
Аноним, 12 марта 2020 10:27
Пешка поклялся защищать короля.
Аноним, 12 марта 2020 10:29
НВР: Врите ли вы Не-Верову?!
Просто какойто анедотизм))
негодующий, 12 марта 2020 10:31
какой спектакль нас ожидает впереди ....!

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