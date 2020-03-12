Исключил пожизненное президентство Путина после поправок в Конституцию Неверов

Поправка в Конституцию, касающаяся президентских сроков, не подразумевает пожизненного президентства, заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.
Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла закон о поправке в Конституцию РФ. Одна из новых норм позволяет действующему президенту России участвовать в новых президентских выборах.
«Первым сроком будет считаться избрание на выборах, проведенных после вступления в силу изменений в конституцию. Кроме того, оценку этой поправке на соответствие конституции должен дать и Конституционный суд. Да, она дает право в том числе и действующему президенту выдвинуть свою кандидатуру на следующих выборах. Право, а не пожизненную возможность оставаться на этой должности», — сказал Неверов, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Источник: РИА Новости
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Не Бог, но практически Бог в России - Чуров вам в помощь.
Просто какойто анедотизм))