Избили, похитили, убили и спрятали труп на кладбище двое жителей Новосибирска

Следователи завершили расследование дела

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела, возбуждённого по факту безвестного исчезновения 63-летнего мужчины в Заельцовском районе города Новосибирска, в отношении трех мужчин, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), п. «а, в» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья).

По данным следствия, 08 сентября 2019 года в вечернее время 63-летний мужчина вышел из дома для встречи со своими знакомыми и больше на связь с родными не выходил.

В ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции следственно-оперативных мероприятий было установлено, что в день исчезновения у 63-летнего мужчины возник конфликт со своими знакомыми, в ходе которого потерпевшему были причинены телесные повреждения, далее с места встречи потерпевший был похищен на автомобиле, в котором в момент перемещения и наступила его смерть от полученных телесных повреждений.

Тело потерпевшего злоумышленники отвезли и закопали на кладбище поселка Садовый в Новосибирском районе Новосибирской области и с места происшествия скрылись.

Следователями, следователями-криминалистами во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области была проведена объемная работа по установлению лиц причастных к совершению преступления и в кратчайшие сроки злоумышленники были задержаны.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Следственный комитет по НСО