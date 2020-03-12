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Жестоко избили заступившегося за пенсионера мужчину подростки в Москве

09:00 12.03.2020 Фото: pixabay.com
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От ударов мужчина упал на землю, из его кармана выпал дорогой телефон, который взял один из подростков.

Жестоко избили заступившегося за пенсионера мужчину подростки в Москве
Ведется расследование

Подростки избили мужчину на детской площадке, который заступился за пенсионера.

Как стало известно РЕН ТВ, инцидент произошел в Москве на улице Ставропольская 9 марта. В полицию обратился 26-летний мужчина, который рассказал, что группа подростков начала приставать к пожилому мужчине на детской площадке, пенсионер сделал молодым людям замечание, на что они отреагировали агрессивно. Тогда пострадавший заступился за пенсионера, между подростками и мужчиной завязалась словесная перепалка, в результате которой подростки напали на мужчину и начали его жестоко избивать.

От ударов мужчина упал на землю, из его кармана выпал дорогой телефон, который взял один из подростков. После просьбы вернуть телефон, юноши снова напали на пострадавшего, после чего скрылись.

Обстоятельства выясняются.

Источник: РЕН ТВ

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От редакции

Найдут подростков?

Аноним, 12 марта 2020 10:58
НВР:
Даже и искать не будут!

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