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Пандемию из-за распространения коронавируса объявила ВОЗ

09:30 12.03.2020 Фото: pixabay.com
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По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.

Пандемию из за распространения коронавируса объявила ВОЗ
По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — сказал он.

Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.
По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.

Источник: РИА Новости

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