Пандемию из-за распространения коронавируса объявила ВОЗ

Распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии, заявил на брифинге в Женеве гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
«В ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев, смертей и количество затронутых стран увеличится», — сказал он.
Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах.
По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
Источник: РИА Новости