Сбил девочку на трассе и сбросил тело в реке. Водолазы нашли труп

Вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась.

Девочка пропала в Тамбовской области

Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт» в Тамбовской области.

По данным следствия, вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве.

По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель города Котовск. По версии следствия, вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино подозреваемый сбил девочку. Сделав вывод, что девочка мертва, мужчина погрузил тело в автомобиль, «вывез к водоему и сбросил в воду». Суд во вторник арестовал мужчину на два месяца. Поиски девочки продолжались.



«Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.Следствие пока не комментирует информацию об обнаружении тела школьницы.

По данным следствия, в течение двух дней водолазы исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, которое указал подозреваемый. Поисковые мероприятия велись и в других местах. «Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска», — информирует следствие. Причины смерти девочки будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Источник: РИА Новости