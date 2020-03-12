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Сбил девочку на трассе и сбросил тело в реке. Водолазы нашли труп

09:45 12.03.2020 Фото: СК по Тамбовской области
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Вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась.

Сбил девочку на трассе и сбросил тело в реке. Водолазы нашли труп
Девочка пропала в Тамбовской области

Пропавшую по дороге домой с дискотеки школьницу нашли мертвой, сообщает на своей странице «ВКонтакте» поисковый отряд «Лиза Алерт» в Тамбовской области.
По данным следствия, вечером 7 марта 2020 года девочка ушла на дискотеку в дом культуры села Бокино Тамбовского района и домой не вернулась. Были организованы поиски школьницы, следователи по факту ее безвестного исчезновения возбудили дело об убийстве.
По подозрению в причастности к исчезновению школьницы был задержан 35-летний житель города Котовск. По версии следствия, вечером 7 марта на одной из улиц села Бокино подозреваемый сбил девочку. Сделав вывод, что девочка мертва, мужчина погрузил тело в автомобиль, «вывез к водоему и сбросил в воду». Суд во вторник арестовал мужчину на два месяца. Поиски девочки продолжались.

«Найдена. Погибла. Искренние соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
Следствие пока не комментирует информацию об обнаружении тела школьницы.

По данным следствия, в течение двух дней водолазы исследовали дно реки Цна в районе села Бокино в месте, которое указал подозреваемый. Поисковые мероприятия велись и в других местах. «Вечером 11 марта 2020 года тело школьницы, закопанное в землю, обнаружено в лесном массиве города Котовска», — информирует следствие. Причины смерти девочки будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Источник: РИА Новости

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