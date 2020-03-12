Остановочный павильон на «Переезде» появится в 2020-2021 годах в Бердске

Установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Переезд» ул. Красная Сибирь по нечетной стороне запланирован уже совсем скоро, ответил Евгений Шестернин на вопрос читателей «Курьер. Среда. Бердск».

Остановка «Переезд» в Бердске состоит из лавочки, поставленной доброжелателями

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Когда появится остановочный павильон на остановке Переезд, по стороне как ехать в сторону улицы Ленина?

— Если разговор заходит о дорогах и безопасности, значит нужно ответить на вопросы про общественный городской транспорт и еще раз обратиться к теме остановок по городским маршрутам. Установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Переезд» ул. Красная Сибирь (нечетная) запланирована на 2020-2021 года, — ответил мэр Бердска.