Остановочный павильон на «Переезде» появится в 2020-2021 годах в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.
— Когда появится остановочный павильон на остановке Переезд, по стороне как ехать в сторону улицы Ленина?
— Если разговор заходит о дорогах и безопасности, значит нужно ответить на вопросы про общественный городской транспорт и еще раз обратиться к теме остановок по городским маршрутам. Установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Переезд» ул. Красная Сибирь (нечетная) запланирована на 2020-2021 года, — ответил мэр Бердска.