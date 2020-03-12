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Остановочный павильон на «Переезде» появится в 2020-2021 годах в Бердске

10:15 12.03.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Переезд» ул. Красная Сибирь по нечетной стороне запланирован уже совсем скоро, ответил Евгений Шестернин на вопрос читателей «Курьер. Среда. Бердск».

Остановочный павильон на Переезде появится в 2020 2021 годах в Бердске
Остановка «Переезд» в Бердске состоит из лавочки, поставленной доброжелателями
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Остановочный павильон на Переезде появится в 2020 2021 годах в Бердске

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«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— Когда появится остановочный павильон на остановке Переезд, по стороне как ехать в сторону улицы Ленина?

— Если разговор заходит о дорогах и безопасности, значит нужно ответить на вопросы про общественный городской транспорт и еще раз обратиться к теме остановок по городским маршрутам. Установка остановочного павильона на остановке общественного транспорта «Переезд» ул. Красная Сибирь (нечетная) запланирована на 2020-2021 года, — ответил мэр Бердска.

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Где нужны еще остановочные павильоны в Бердске?

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