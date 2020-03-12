Забеременела от 63-летнего сожителя матери 15-летняя девочка в деревне в Нижегородской области

Бастрыкин взял дело на личный контроль

Журналистами обсуждалась история 15-летней девочки из небольшой деревни Нижегородской области, которая забеременела от сожителя собственной матери. Мужчина обвиняется следствием в изнасиловании, в то время как жители деревни не верят, что 63-летний мужчина мог сделать это. Звучат предположения, что мать и дочь покрывают истинного виновника, чтобы тот избежал уголовной ответственности. Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ. Александр Бастрыкин поручил руководству территориального следственного управления тщательно изучить все доводы, озвученные в эфире федерального канала, доложить о проведенных следственных действиях, а сотрудникам центрального аппарата ведомства — проверить полноту и объективность проводимого расследования.

Источник: Следственный комитет РФ