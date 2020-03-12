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Выплату в 65,6 тыс. получат родные погибших в боях в Аргунском ущелье

10:45 12.03.2020 Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Отмечается, что размер выплаты каждому члену семьи погибшего военнослужащего будет определяться путем деления суммы выплаты на число членов семьи.

Выплату в 65,6 тыс. получат родные погибших в боях в Аргунском ущелье
Указ подписал Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 марта 2020 года устанавливается ежемесячная выплата в размере более 65,6 тыс. рублей для военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, проявивших героизм в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками в 2000 году, а также семьям погибших военнослужащих. Документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

«Установить с 1 марта 2020 г. ежемесячную денежную выплату в размере 65619,5 рубля: а) военнослужащим, проходившим военную службу в составе 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии, проявившим героизм, мужество и отвагу в ходе боя в Аргунском ущелье 1 марта 2000 г. при проведении контртеррористической операции; б) членам семей погибших (умерших) военнослужащих, указанных в подпункте «а» настоящего пункта», — говорится в тексте указа.

Отмечается, что размер выплаты каждому члену семьи погибшего военнослужащего будет определяться путем деления суммы выплаты на число членов семьи.

Президент поручил правительству в месячный срок определить источники и порядок финансирования расходов, связанных с реализацией указа, а также порядок назначения и осуществления выплаты и порядок ее индексации.

1 марта Владимир Путин посетил Псков, где почтил память военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты, геройски погибших в 2000 году в Аргунском ущелье в ходе столкновения с боевиками. Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим в ходе этого боя воинам. Десантники 6-й роты служили в 76-й дивизии, которая постоянно дислоцируется в Пскове.

Подвиг псковских десантников
Солдаты 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 бойцов 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападение выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тыс. человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

Источник: ТАСС

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От редакции

Справедливо?

Аноним, 12 марта 2020 11:04
А если у моей мамы в Курске мадьяры сожгли единственный дом, Куда обращаться?
В Израиль?
А если она не еврейка?!

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