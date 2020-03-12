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Отменила рейсы в Италию, Испанию, Германию и Францию авиакомпания S7

10:30 12.03.2020 Фото: Авиакомпания S7
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Ранее в среду штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ принял решение временно ограничить авиасообщение с этими странами.

Отменила рейсы в Италию, Испанию, Германию и Францию авиакомпания S7
Причина — распространение куоронавируса

Авиакомпания S7 приняла решение с 13 марта отменить все свои рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«В связи с решением Минтранса РФ с 13 марта 2020 года будут временно отменены все собственные регулярные рейсы S7 Airlines из России в и из Италии, Испании, Франции и Германии, — говорится в сообщении S7. — Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в Италию, Испанию, Германию и Францию только иностранных граждан, на обратные рейсы — только граждан России».

В пресс-службе S7 ТАСС уточнили, что компания выполняла рейсы из Москвы в испанские Аликанте, Барселону, Пальма-де-Майорку, на острова Тенерифе и Ибицу. Также осуществлялись рейсы в города Германии (Берлин, Дюссельдорф и Мюнхен) и Франции (Ницца). Из Санкт-Петербурга выполнялись рейсы в Испанию (Аликанте, Барселона), а из Новосибирска в Германию (Дюссельдорф, Мюнхен и Франкфурт-на-Майне).

Авиакомпания сообщила, что предложит пассажирам отмененных рейсов оформить возврат полной стоимости билетов, а также предоставит возможность без штрафов обменять их на более поздние даты или другие направления.

Ранее в среду штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории РФ принял решение временно ограничить авиасообщение с этими странами. Во время ограничения полетов из России в Китай, Иран и Южную Корею сообщалось, что регулярные рейсы сможет выполнять только «Аэрофлот» и только из терминала F Шереметьево. В этот раз, как следует из заявления штаба, ограничения по перевозчикам нет, но полеты российские авиакомпании смогут выполнять только из терминала F Шереметьево в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж.

Источник: ТАСС

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