Строительство новой общественной бани за 15 млн рублей ко Дню города-2020 обсудит рабочая группа с властью Бердска

Возможно, общественники предложат запустить транспорт до бани, сделать его более доступным для горожан. Допускается и вариант размещения оздоровительного кафе, парикмахерской. При условии, если эти услуги необходимы посетителям бани.

Новая баня появится в 2020 году

Новая городская баня появится на прежнем месте в Бердске — по ул. Комсомольской, 1а. Планировалось, что общественную баню возведут на месте снесенного «цыганского» барака на пересечении ул. Суворова и к. Маркса. Однако экономисты горадминистрации подсчитали затраты на ее строительство и пришли к выводу — строительство бани на этом месте будет экономически неэффективным. Ведь подведение сетей и коммуникаций к месту «цыганского» барака обошлось бы бюджету города в 12 млн рублей.

Сегодня, 12 марта, вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что строительство бани обсудят члены рабочей группы. В нее вошли заместители главы Владимир Захаров, Жанна Шурова, депутаты Бердска, УКС города, управление земельных отношений и градостроительства, отдел муниципального имущества. А также общественники Вячеслав Клименко и Раиса Христенко.

Рабочая группа создана постановлением администрации Бердска. Новая баня будет современной и позволит париться даже инвалидам.

— Разработка проектно-сметной документации подходит к концу. Мы проговорим с рабочей группой, обсудим их предложения. На повестке дня четыре вопроса — обсудим проектно-сметную документацию, размещение аукциона, закупка которой будет размещена конкурентным способом. Третий вопрос будет связан с общественностью и социальной потребностью, а также выслушаем предложения по возможным дополнительным услугам в бане, — рассказала сегодня, 12 марта, Жанна Шурова.

Возможно, общественники предложат запустить транспорт до бани, сделать его более доступным для горожан. Допускается и вариант размещения оздоровительного кафе, парикмахерской. Однако при условии, если эти услуги необходимы посетителям бани.

Напомним, решение о строительстве новой бани было принято однозначно. Место для этого выбрали на ул. Суворова, 8. После проведения работ, расчета экономической эффективности и расходов, оказалось, что на ул. Суворова, 8, ее разместить невозможно. Если баню, согласно проектно-сметной документации администрация была готова построить, то подведение к ней коммуникаций — это было бы очень дорого. Вокруг расположен частный сектор, рядом те дома, технические условия которых этого сделать не позволяли. Единственная и ближайшая возможность на строительство коммуникаций была на расстоянии 400 метров. Затраты были бы очень велики для бюджета, чтобы ввести баню в эксплуатацию, рассказывала Жанна Шурова 27 января.

Построенную в 1955 году баню по ул. Комсомольская, 1а, обследовали на техническое состояние и пришли к выводу, что она находится в аварийном состоянии и не пригодна для эксплуатации, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Здание снесли в конце ноября 2019 года. Эта работа обошлась бюджету Бердска в 600 тыс. Рублей.

Но совсем скоро баня вернется на свое привычное место. По словам Жанны Шуровой, это будет новое модернизированное здание, с доступом для инвалидов, хорошей парковкой, новыми коммунальными сетями.



В проекте условно прописана сумма — 15 млн рублей. Но проект в ближайшие время пройдет экспертизу, ряд мероприятий для строительства. Возможно, эта сумма уменьшится. Стоит отметить, что строительство бани состоится исключительно за счет бюджетных денег Бердска.

— Это будет муниципальная собственность. Мы ждем проектно-сметную документацию, разработкой которой занимается УКС Бердска. Объявим электронный аукцион с целью определения подрядчика. А после состоится запуск строительства. Мы проговаривали, что запуск бани необходимо приурочить ко Дню города. Мы стремимся именно к этим датам. По срокам мы немного сдвинулись из-за отбора места. Но, думаю, мы все-таки успеем уложиться в намеченные сроки, — уверена Жанна Сергеевна.

Раньше в городе работали три муниципальные бани: в Микрорайоне, центре города и в Новом поселке. Открытие новой бани запланировано на сентябрь 2020 года.