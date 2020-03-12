12.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Происшествия

Подожгла матрац на диване в квартире неадекватная жительница Бердска

10:13 12.03.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Но сама же сбила огонь и выбила стекла, чтобы проветрить помещение. Невменяемую бердчанку забрали в больницу.

Подожгла матрац на диване в квартире неадекватная жительница Бердска
Неосторожное обращение с огнем — довольно распространенная причина пожаров в Бердске

На ликвидацию возгорания в двухэтажном деревянном бараке вызвали в седьмом часу вечера 11 марта пожарных в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОФПС-5 Тихон Фроловский, пожар произошел в Новом поселке на ул. Новосибирской. Неадекватная жительница квартиры на втором этаже подожгла матрац на диване. Увидев дым, соседи позвонили в пожарную службу. К моменту приезда пожарных женщина сама потушила огонь и выбила стекла в окнах для проветривания. Невменяемую бердчанку отправили в больницу.

По словам Тихона Фроловского, в деревянном бараке находятся 16 квартир. Дом относится к пятой степени опасности — если бы он вспыхнул, то пожар было бы не остановить.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас хорошие соседи?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Погибли трое взрослых и двое детей в страшном пожаре в Иркутской области
11:07 12-03-2020
Погибли трое взрослых и двое детей в страшном пожаре в Иркутской области
Бердск"Едем стоя и зажаты": Человеческого отношения в дачный сезон потребовали у Евгения Шестернина дачники Бердска
11:00 12-03-2020
Выплату в 65,6 тыс. получат родные погибших в боях в Аргунском ущелье 1
10:45 12-03-2020
Выплату в 65,6 тыс. получат родные погибших в боях в Аргунском ущелье
Отправляться на дачу и не высовываться до сентября для защиты от коронавируса призвал Комаровский 1
10:40 12-03-2020
Отправляться на дачу и не высовываться до сентября для защиты от коронавируса призвал Комаровский
Отменила рейсы в Италию, Испанию, Германию и Францию авиакомпания S7
10:30 12-03-2020
Отменила рейсы в Италию, Испанию, Германию и Францию авиакомпания S7
Астрологические рекомендации на весну 2020 года для каждого знака зодиака помогут избежать проблем
10:17 12-03-2020
Астрологические рекомендации на весну 2020 года для каждого знака зодиака помогут избежать проблем
БердскОстановочный павильон на "Переезде" появится в 2020-2021 годах в Бердске
10:15 12-03-2020
Остановочный павильон на
БердскПодожгла матрац на диване в квартире неадекватная жительница Бердска
10:13 12-03-2020
Подожгла матрац на диване в квартире неадекватная жительница Бердска
Забеременела от 63-летнего сожителя матери 15-летняя девочка в деревне в Нижегородской области 1
10:00 12-03-2020
Забеременела от 63-летнего сожителя матери 15-летняя девочка в деревне в Нижегородской области
Сбил девочку на трассе и сбросил тело в реке. Водолазы нашли труп
09:45 12-03-2020
Сбил девочку на трассе и сбросил тело в реке. Водолазы нашли труп