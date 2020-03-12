Подожгла матрац на диване в квартире неадекватная жительница Бердска

Но сама же сбила огонь и выбила стекла, чтобы проветрить помещение. Невменяемую бердчанку забрали в больницу.

Неосторожное обращение с огнем — довольно распространенная причина пожаров в Бердске

На ликвидацию возгорания в двухэтажном деревянном бараке вызвали в седьмом часу вечера 11 марта пожарных в Бердске.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник ОФПС-5 Тихон Фроловский, пожар произошел в Новом поселке на ул. Новосибирской. Неадекватная жительница квартиры на втором этаже подожгла матрац на диване. Увидев дым, соседи позвонили в пожарную службу. К моменту приезда пожарных женщина сама потушила огонь и выбила стекла в окнах для проветривания. Невменяемую бердчанку отправили в больницу.

По словам Тихона Фроловского, в деревянном бараке находятся 16 квартир. Дом относится к пятой степени опасности — если бы он вспыхнул, то пожар было бы не остановить.