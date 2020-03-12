Великий пост 2020: Как не набрать лишний вес во время поста

Овощ овощу рознь. Именно картошка, которую во время поста едят чаще всего, содержит много крахмала. А крахмал активирует синтез жира.

Постные продукты содержат порой калорий больше, чем мясо или молоко

Многие во время православного поста замечают, что, отказавшись от животной пищи, они начинают набирать вес. Казалось бы, эффект должен быть обратным – похудение, детоксикация организма. Почему же происходит набор килограммов, какие постные продукты добавляют лишний вес? В этом Роскачество разбирается с диетологом.

МАРИЯТ МУХИНА

ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ДИЕТОЛОГ



Набор веса при обычном подходе к постной пище закономерен, ничего необычного в этом нет. Исключая во время поста животные белки из рациона, люди механически заменяют белковую пищу крупами, макаронными изделиями, картофелем. Количество белка снижается, углеводов – увеличивается.

Вдобавок постящийся человек, ограничивая себя в пище животного происхождения, начинает злоупотреблять разрешенными продуктами, путая понятия «постный» и «диетический» (низкокалорийный).

Постные продукты содержат порой калорий больше, чем мясо или молоко.

Например, орехи, растительное масло являются постными, но более калорийными, чем сливочное масло. Если налегать на них, не ограничивая количество углеводов и высококалорийных продуктов, либо пренебрегать физическими нагрузками, не сжигая калории, результат будет предсказуемым – лишний вес.

СПРАВОЧНО



Во время строгого поста полностью исключаются продукты животного происхождения: мясо, сыр, творог, яйца, сливочное масло. В пост обычно употребляют растительную пищу: фрукты, овощи, орехи, бобовые, сухофрукты, соевые продукты, злаковые. Это и каши, и все мучное – макароны, хлеб. В некоторые дни можно употреблять морепродукты, рыбу и растительное масло.

Кроме того, запомните, что восполнять нехватку животных белков следует продуктами, богатыми белком растительным. Белок – единственный пластический материал для построения всех клеток человеческого организма. Дефицит животного белка вызывает снижение синтеза гемоглобина, выработку гормонов, мембран и даже антител. Нехватка аминокислот вызывает компенсаторную стимуляцию аппетита на разрешенные жиры и углеводы. Поэтому, чтобы этого не произошло, нужно добавить к растительным альтернативам мяса и рыбы сою или продукты, обогащенные аминокислотами, пусть и искусственно.

Для того чтобы организм не почувствовал нехватку животного белка, старайтесь ежедневно употреблять растительную замену.

ГДЕ ИСКАТЬ АЛЬТЕРНАТИВУ ЖИВОТНОМУ БЕЛКУ?

Орехи. Одни из главных поставщиков белка в пост. Лидер по содержанию белка – грецкий орех, минимум белка – в миндале. Помимо белка орехи содержат минералы и витамины А и Е. Но увлекаться орехами не стоит – в день достаточно 4–5 штук (или небольшой горсти).



Грибы. На втором месте после орехов по поставкам растительного белка в организм. При этом грибы можно употреблять в любом виде: вареном, жареном или маринованном. Правда, из-за того, что этот продукт трудно переваривается, его лучше употреблять не чаще чем раз в 5–7 дней.Бобовые. Еще одна здоровая альтернатива животным белкам. Это фасоль, соя, чечевица, чина, нут, горох и прочее. Больше всего белка в сое – 30%. В среднем же остальные бобовые содержат белка в районе 20%. При этом он усваивается организмом практически весь, на 75–80%.Бобовые можно употреблять в пищу ежедневно, но лучше каждый вид чередовать. К примеру, сегодня это фасоль, завтра – чечевица, а послезавтра – нут.Крупы. Да, их тоже можно поставить в ряд продуктов, богатых белком. Особенно это касается гречки– в ней белка 12–14%. Помимо этого, есть еще и железо, микроэлементы и витамины. Не стоит в пост забывать и об овсянке, перловке и рисе – они дополнят ваш запас белка.Семена подсолнечника. Кроме белка в них еще много всего полезного: аминокислоты, витамины группы В, С и Е, каротин и жиры. Но как раз из-за последнего увлекаться ими не стоит: лучше употреблять не более 100 граммов в двое суток.Чтобы избежать нарушения синтеза белка, важно грамотно распределить рацион в течение недели. Не отказывайтесь от морепродуктов, рыбы и рыбной икры в те дни, когда эти продукты разрешены. Кальмары, устрицы, креветки, осьминоги и т. д. помогут восполнить нехватку белка.

МОЖНО ЛИ ЗАПАСТИСЬ БЕЛКОМ?

Нет. Депо или запаса витаминов, белков и микроэлементов в организме не существует, поэтому перед постом не надо есть мясо и блины килограммами, а во время поста – рыбу в огромных количествах, чтобы создать запас питательных веществ. Это все равно не усвоится, максимум появятся новые жировые отложения.

Усваивается лишь определенное количество каждого компонента из определенного вида продуктов. Поэтому не надо думать, что, если человек съест вместо 100 граммов мяса или рыбы 200, это создаст некий запас. Нет.

Если энергия, поступающая в организм вместе с едой, богатой углеводами, не расходуется, то она идет на синтез жира, начинается набор веса.



Питаться во время поста важно разнообразно и сбалансированно. В силу того, что синтез всех белковых веществ страдает, помимо орехов, кураги, меда, необходимо вводить в рацион поливитамины и микроэлементы, свежевыжатые соки (особенно гранатовый), а для профилактики электролитной недостаточности употреблять изюм и виноград.

НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ЖИРЫ

Игнорировать жиры в пост опасно. Ведь они дают нам тепловую энергию и позволяют вести трудовую, умственную, физическую и другую деятельность. К тому же, даже если в организм попали витамины A, D, K, E, без жирных кислот их наличие не имеет смысла – они не смогут усвоиться.

Для того чтобы организм грамотно работал, ему нужно потреблять 20– 25% жиров от дневной нормы калорий. Причем входить в это число должны и жирные кислоты омега-3 (семена льна, рыбий жир), и жиры животные. Оптимально, если 40% от потребляемых жиров приходится на животные жиры (молочная продукция, мясо и пр.).

Без животного жира (насыщенных жирных кислот) организму придется трудно, ведь животный жир содержит лецитин и витамины А и D, но, главное, холестерин, который входит в состав всех клеток и тканей организма и синтезирует витамин D.

Поэтому в период поста обязательно употребляйте богатые полезным жиром продукты: кешью, миндаль, фундук, оливковое, льняное, кукурузное масла и авокадо. Да, насыщенных жиров в них будет значительно меньше, чем в продукции животного происхождения, но лучше немного, чем ничего. При этом, повторяю, не злоупотребляйте растительным маслом.

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО МЕНЯЕМ НА ЦИТРУСОВЫЙ СОК И СОЕВЫЙ СОУС

В те дни, когда в пищу можно добавлять растительное масло, употребляйте его не больше 1–2 столовых ложек в день, так как калорийность его выше сливочного.

Чтобы снизить потребление растительного масла, рекомендую заправлять салаты свежевыжатым цитрусовым соком (например, лимонным), а овощное рагу – соевым соусом или томатами.

ВЫБИРАЕМ УГЛЕВОДЫ С НИЗКИМ ГЛИКЕМИЧЕСКИМ ИНДЕКСОМ



Углеводы наряду с белками и жирами участвуют в выработке энергии, поэтому игнорировать их нельзя. Оптимально, если хотя бы 50% от дневного размера калорий будет приходиться на углеводы. Но при употреблении углеводов нужно обращать внимание на гликемический индекс (ГИ) продукта. Этот показатель говорит о скорости усвоения продукта и повышения после него сахара в крови.

Для предотвращения набора веса не злоупотребляйте выпечкой из белой муки.

К примеру, в белом хлебе ГИ очень высокий, он составляет 100, в вареном картофеле – 85, в белом рисе и сахаре – 70, при этом в гречке и длиннозерном рисе уже 60, в киноа – от 35 до 53, в булгуре – 47, а в овощах и ягодах – от 5 до 25. Конечно, в целом лучше выбирать продукты с низким гликемическим индексом.

ФРУКТЫ – УТРОМ, ОВОЩИ – ПОСЛЕ ОБЕДА

Если вы хотите во время поста оздоровиться, то употребляйте фрукты и овощи. Фрукты лучше есть в первой половине дня, а овощи, сырые или на пару (с низким индексом гликемичности), во второй.

ТЫКВА И РЕПА ВМЕСТО КАРТОШКИ, СВЕКЛЫ И МОРКОВИ

Учтите, что овощ овощу рознь. Именно картошка, которую во время поста едят чаще всего, содержит много крахмала. А крахмал активирует синтез жира.

Многие едят отварную свеклу и морковь в больших количествах, забывая о том, что они в вареном виде такие же по индексу гликемичности, как картофель.

Картошка активирует синтез жира. Замените ее на кабачки и капусту.

Картофель рекомендую заменить репой, кабачками и тыквой. Свеклу и морковь сократить, а вот капусту – добавить. Можно неограниченно употреблять все виды капусты.

ПОСТИМСЯ БЕЗ АЛЛЕРГИИ

Некоторые во время поста злоупотребляют экзотическими фруктами. Это может спровоцировать аллергию. Иногда полезнее съесть квашеную капусту или яблоко, чем манго, папайю или киви, нередко незрелые.

КОФЕ – С МОЛОКОМ? МОЖНО!

Любители капучино или других видов кофе с молоком часто не отказывают себе в таком удовольствии и в пост. Просто они переходят на растительные виды продукции – к примеру, самые популярные виды такого молока – миндальное, кокосовое или соевое. Такое молоко может добавить организму недостающие элементы и избавит при этом от молочного сахара – лактозы. Самым полезным считается кокосовое молоко. Оно содержит сразу 24 аминокислоты, кислоты омега-3, -6, -9, витамины группы B, A, C, PP, K, E, моно- и дисахариды, медь, натрий, селен, кальций, фосфор, железо, магний, цинк, марганец, эфирные масла и прочее. Недалеко ушло и миндальное, содержащее кальций, фосфор, марганец, цинк, медь, калий, магний, а также витамины А, Е, С, B1–B9. Соевое молоко беднее, в нем лишь калий и магний, кальций, белки и жирные кислоты.

ВНИМАНИЕ!



Пост по замыслу своему должен делать людей здоровыми, а не больными. Избегайте религиозного фанатизма, который может нанести вред здоровью. Даже самое правильное постное меню противопоказано ослабленным больным, пожилым, беременным, детям, а также людям с заболеваниями ЖКТ, сахарным диабетом, болезнями крови.

Например, люди с предъязвенными состояниями, колитами или гастритами нуждаются в кисломолочных продуктах. Дети и беременные женщины – в полноценной белковой пище (мясо, яйца). Желательно не поститься пилотам, авиадиспетчерам, врачам, водителям автобусов – всем тем, от кого зависят жизни людей. Людям таких профессий во время работы требуется повышенная концентрация внимания, а низкобелковая пища может его ослабить. Человеку, который собирается поститься, предварительно стоит обратиться за консультацией к своему лечащему врачу.

Источник: rskrf.ru