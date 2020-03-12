Стройку школы за 500 млн рублей проинспектировал министр строительства Иван Шмидт в микрорайоне Южном Бердска

Школа возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Она рассчитана на 1100 мест, открытие нового учебного заведения запланировано в сентябре 2020 года.

Иван Шмидт — министр строительства НСО

Сегодня, 12 марта, с визитом в Бердск приехал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Цель его поездки — контроль строительства школы в микрорайоне Южном Бердска. Школа, напомним, возводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Новая школа рассчитана на 1100 мест, ее открытие запланировано в сентябре 2020 года.

На стройку Иван Иванович приехал в сопровождении главы Бердска Евгения Шестернина, а также других представителей власти Бердска. подробнее о его визите в Бердск — читайте в ближайшее время.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», историческое строительство школы продолжается. Ввод школы в эксплуатацию планируется в 2020 году. Напомним, строительством важного для бердчан объекта занимается ЗАО «Бердский строительный трест». Компания выиграла аукцион и построит школу за 700 миллионов рублей.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что школу и детсад возведут в районе пересечения улиц поэта Сорокина и купца Горохова. Новое школьное учреждение предоставит места для 1100 учащихся. Состоять школа будет из четырех блоков. В первом 4-этажном здании будут учиться дети с 5 по 11 класс. Во втором двухэтажном блоке разместятся столовая, актовый и читальный залы. В трёхэтажном блоке начнут получать знания ученики начальной школы. Четвёртый блок предназначен для спортзала, раздевалки и душевых кабин. Новый детский сад уже открыл двери для 220 малышей, что позволило разгрузить очередь в детские сады Бердска.

Предполагалось, что строительство школы должно завершиться к декабрю 2020 года. Однако глава Бердска Евгений Шестернин поставил задачу завершить строительство на полгода раньше заявленного срок.Судя по всему, поручение мэра удастся исполнить.