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Запретил въезжать в США из Европы Трамп из-за коронавируса

11:45 12.03.2020 Фото: ТАСС
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Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 121 тыс. человек.

Запретил въезжать в США из Европы Трамп из за коронавируса
Трамп поддерживает экономику из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что с полуночи пятницы Соединенные Штаты запрещают въезд из Европы. Решение будет действовать 30 дней и связано с коронавирусом. Исключение из запрета сделано для Великобритании.

«Чтобы новые случаи заболевания не проникли на наши земли, мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на следующие 30 дней»,— заявил президент США в обращении к нации. Он сказал, что в Европе отмечено больше случаев заражения, потому что власти не смогли остановить поездки из Китая, где началась вспышка COVID-19.

Ранее сообщалось, что господин Трамп рассматривает вариант объявления катастрофы национального масштаба. Это необходимо, чтобы выделить на борьбу с коронавирусом деньги. Предполагается, что такое решение позволит высвободить до $40 млрд.

В США зафиксировано более 1 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Умерли более 30 человек.

Число заразившихся новым видом коронавируса превысило 121 тыс. человек, более 4 тыс. умерли. Вирус распространился далеко за пределы Китая, где он был впервые обнаружен в конце 2019 года.

Источник: Коммерсант

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От редакции

Когда уйдет коронавирус?

Аноним, 12 марта 2020 12:21
Ну, диванные войска, радуйтесь: на передовой теперь только вы!

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