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Образование / Общество

Ввести учебно-производственные практики в сфере ЖКХ для старшеклассников предлагает «ЖКХ Контроль»

20:42 12.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Одна из задач — поднять престиж профессии, показать, что она важна и нужна людям.

Ввести учебно производственные практики в сфере ЖКХ для старшеклассников предлагает ЖКХ Контроль
до последнего времени высшие и средние специальные учебные заведения страны вообще не готовили специалистов в сфере ЖКХ

Практику предлагается проходить на базе профильных учебных заведений, управляющих и ресурсоснабжающих компаний
Некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» и Профсоюз работников жизнеобеспечения направили письмо министру просвещения России Сергею Кравцову с просьбой ввести регулярные полугодовые стажировки для школьников по таким профессиям, как сантехник, электрик или специалист по управлению многоквартирными домами. Практику предлагается проходить на базе профильных учебных заведений, управляющих и ресурсоснабжающих компаний, сообщила во вторник пресс-служба НП «ЖКХ Контроль».

«Преодоление кадрового провала в отрасли потребует целого комплекса мер. Одна из задач — поднять престиж профессии, показать, что она важна и нужна людям. Мы надеемся, что эту задачу позволит выполнить возрождение учебно-производственной практики в сфере ЖКХ для школьников старших классов. Тем более что во многих регионах такая практика уже реализуется. Важно, чтобы она стала общераспространенной», — приводятся в сообщении слова исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Светланы Разворотневой.

Она отметила, что до последнего времени высшие и средние специальные учебные заведения страны вообще не готовили специалистов в сфере ЖКХ. В последние годы подготовка по этим специальностям началась в отдельных регионах, но бюджетные места не предусмотрены, отсутствуют и целевые места, формируемые по заказу региона и работодателей, добавила Разворотнева. С учетом того, что выпускники по данным специальностям не смогут рассчитывать на высокие зарплаты, желающих учиться за свой счет, по словам общественника, находится немного.

«Проблемы с квалифицированными кадрами в отрасли — это и проблемы потребителей, которые не могут получить качественные услуги. Особенно сложная ситуация складывается сегодня в сфере управления жилищным фондом. Около трети обращений, поступающих в приемные сети общественного контроля, касаются плохого содержания жилищного фонда, проблемам во взаимодействии с управляющими компаниями», — подчеркнула Разворотнева.

По мнению председателя Профсоюза работников жизнеобеспечения Александра Василевского, стажировка даст еще один важный результат — обучит молодых людей полезному ремеслу, которое поможет им в порядке содержать коммуникации в своих квартирах. Общественники выступили с инициативой в преддверии дня работников ЖКХ, который в 2020 году празднуется 15 марта.

По данным пресс-службы, в сфере ЖКХ занято около 6% трудовых ресурсов России, среднегодовая численность работников ЖКХ в 2018 году составила 2,96 млн человек. Профильное образование имеют не более 30% работников отрасли.

Источник: ТАСС

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Нужно вводить такие практики ученикам старших классов? Поднимется таким образом престиж профессии?

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