«Люди потом с карандашом пройдутся»: предупредил желавших проголосовать против поправок в Конституцию депутатов Володин

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Володин — председатель Госдумы РФ

Россияне «с карандашом» пройдутся по списку депутатов, которые голосовали за принятие закона о поправках в Конституцию, и увидят фамилии тех, кто не поддержал предложенные инициативы. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме, трансляция шла на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, в законе идет речь о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, о защите института брака, культуры, русского языка.

«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы», — отметил Володин.

Ранее 11 марта Госдума приняла в третьем чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым в Конституцию России вносятся поправки.

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

В данный момент документ поступил в Совет Федерации. Если за него проголосуют три четверти от общего числа сенаторов, то проект направят в региональные заксобрания. После этого документ подпишет глава государства.

Затем поправки будут вынесены на общероссийское голосование. Оно пройдет 22 апреля.

Источник: РБК