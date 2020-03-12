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«Люди потом с карандашом пройдутся»: предупредил желавших проголосовать против поправок в Конституцию депутатов Володин

12:15 12.03.2020 Фото: duma.gov.ru
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За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

Люди потом с карандашом пройдутся: предупредил желавших проголосовать против поправок в Конституцию депутатов Володин
Володин — председатель Госдумы РФ

Россияне «с карандашом» пройдутся по списку депутатов, которые голосовали за принятие закона о поправках в Конституцию, и увидят фамилии тех, кто не поддержал предложенные инициативы. Об этом он заявил в ходе своего выступления в Госдуме, трансляция шла на сайте нижней палаты парламента.

По его словам, в законе идет речь о гарантиях того, что зарплата будет не ниже прожиточного минимума, о защите института брака, культуры, русского языка.

«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы», — отметил Володин.

Ранее 11 марта Госдума приняла в третьем чтении закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», в соответствии с которым в Конституцию России вносятся поправки.

За принятие внесения поправок в Основной закон проголосовали 383 депутата, против не выступил никто, еще 43 депутата воздержались.

В данный момент документ поступил в Совет Федерации. Если за него проголосуют три четверти от общего числа сенаторов, то проект направят в региональные заксобрания. После этого документ подпишет глава государства.

Затем поправки будут вынесены на общероссийское голосование. Оно пройдет 22 апреля.

Источник: РБК

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От редакции

Пойдете голосовать за поправки в Конституцию?

Аноним, 12 марта 2020 12:39
А господин Володин уверен в том,все население поголовно проголосует ЗА поправки в Конституцию?
Гы, 12 марта 2020 12:53
Что-то Володин промолчал о неприкосновенности ушедшего с должности президента, об обнулении президентских сроков отдельной статьей, о содержании за счет бюджета никому ненужного Госсовета... Тезис про Бога 10 раз прочитал, так и не понял смысл его включения в Конституцию. Демагогия.

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