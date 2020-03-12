Погибли трое взрослых и двое детей в страшном пожаре в Иркутской области

Люди погибли в пожаре из-за замыкания электропроводки

Сообщение о пожаре на улице Советской села Казачинское поступило в 00:45 (ирк). По повышенному номеру на место были направлены 2 единицы техники, 8 человек личного состава. На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны дощатый дом мансардного типа был полностью в огне, площадь пожара составляла 144 квадратных метра. На месте находилась владелица дома, которая сообщила, что внутри горящего здания находятся пять человек.

Под обрушившимися строительными конструкциями звеньями газодымозащитной службы были обнаружены погибшие: двое взрослых и трое детей.

Открытое горение было ликвидировано в 1:15 (ирк). По предварительным данным, причиной пожара мог стать аварийный режим работы электросети — короткое замыкание электропроводки.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области