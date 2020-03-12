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Четверо отравились газом и погибли в пожаре в двухэтажном доме в Бурятии

11:13 12.03.2020 Фото: ГУ МЧС по Республике Бурятия
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Есть две версии гибели людей — неисправность электропроводки и неосторожность при курении.

Четверо отравились газом и погибли в пожаре в двухэтажном доме в Бурятии
Пожар начался поздним вечером, эвакуировались 10 человек

Накануне поздним вечером огнеборцы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона ликвидировали пожар в двухэтажном многоквартирном доме в Советском районе Улан-Удэ по ул. Хрустальная.

Сообщение о пожаре на телефон «101» поступило в 21.26 (мест). На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений горела одна из квартир на первом этаже. Пожарные, используя трехколенную лестницу, спасли семерых человек со второго этажа здания, в том числе 5 детей. Самостоятельно эвакуировались 10 человек.

В результате пожара огнем повреждена квартира на первом этаже, прогорело межэтажное перекрытие. Общая площадь пожара составила 9 кв.м. В результате воздействия продуктов горения погибло 4 человека.

— Сегодня на месте работают дознаватели МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Рассматриваются две основные версии возникновения пожара — аварийный режим работы электрооборудования и неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил начальник отдела дознания и административной практики Главного управления МЧС России по Республике Бурятия Евгений Попов.

Источник: ГУ МЧС по Республике Бурятия

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