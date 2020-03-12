С какими именами умирают молодыми? Узнай опасные имена! Они сокращают жизнь своему владельцу

Имена нельзя менять в честь кого-то, то есть, брать чужое имя. Так порой бывает, что человек решает изменить свое имя в честь какого-то знакомого.

Опасные имена, которые сокращают жизнь своему владельцу

Имена накладывают отпечаток на жизнь и личность человека. Некоторые имена обладают столь разрушительной энергетикой, что буквально сокращают жизнь своему владельцу. Мы назовем 6 самых опасных.

Имя — это слово, которое человек слышит в жизни чаще всего. Причем, важна и его полная форма, и короткая, так как вибрация, издаваемая при звучании имени, оказывает влияние на ментальное тело, таким образом влияя и на его физическое, и психическое тело. поэтому нужно внимательно выбирать имя ребенку, так как некоторые имена очень плохо сказываются на жизни, могут стать причиной болезней, несчастливой судьбы и даже преждевременной смерти.

ТОП-6 самых опасных имен



Эксперты считают, что плохих имен, как таковых, просто нет. Каждое имя уникально и созидающе, но имеет свою энергетику, поэтому должно индивидуально подбираться под каждого человека. Поэтому нужно учитывать Зодиак и дату рождения, чтобы правильно подобрать подходящее имя.

Несмотря на то, что имена не плохие, все же в некоторых случаях они могут сыграть злую шутку со своим носителем.

Опасные имена, которые сокращают жизнь своему владельцу

Вот какие имена причиняют большой вред:

№1 Два одинаковых имени

Нельзя называть ребенка именем члена семьи, который либо близок по крови, либо живет в том же доме. Например, традиция называть ребенка именем одного из родителей — губительна.

Почему? Считается, что у родственников с одинаковыми именами будет один на двоих Ангел-Хранитель. Он может не уследить за обоими, поэтому один из них может умереть преждевременно.

№2 Имена мучеников

У нас принято давать имена по святцам. Но, на самом деле, это не самая хорошая традиция. Если ребенок носит имя мученика, то он может повторить его судьбу, а жизнь его будет тяжелой и полной страданий. Лучше выбирать имена святых, которые не умирали мученической смертью.

№3 Имена несчастных родных

Порой люди дают имя ребенку в честь какого-то дорого родственника, который умер от тяжелой судьбы или ужасной смерти. Например, если любимые отец или дед погибли на войне, или в катастрофе, или из-за ужасной случайности, то в их честь могут дать имя ребенку. Этого делать категорически нельзя, так как тяжелая судьба такого родственника перенесется на ребенка.

№4 Несчастливые имена

Тут, скорее речь идет о том, что если человек был несчастлив от рождения, то ему нужно изменить имя. Например, если ребенок рос в приюте и был брошен родителям, то, попадая в новую семью, ему нужно изменить все имя, так как старое несло в себе программу несчастливой судьбы.

№5 Чужое имя

Имена нельзя менять в честь кого-то, то есть, брать чужое имя. Так порой бывает, что человек решает изменить свое имя в честь какого-то знакомого. Но если так поступить, то черты характера и судьбы от него перейдут к новому владельцу имени. Они могут вступить в конфликт с его личной судьбой, вызвав несчастья. Поэтому лучше выбирать имена, которые никак не связаны с близкими или знакомыми людьми.

Источник: astro.clutch.ua