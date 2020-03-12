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Будет хуже: предсказавший кризис 2008 года экономист дал ужасающий прогноз

12:30 12.03.2020 Фото: Reuters
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Общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.

Будет хуже: предсказавший кризис 2008 года экономист дал ужасающий прогноз
Экономический кризис будет страшным

Экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который может оказаться более значительным, чем предыдущий. Об этом пишет портал Independent.
Как утверждает СМИ, Коломбо удалось предсказать финансовый кризис 2008 года. Аналитик указывает на существование так называемых «пузырей» на рынках европейской недвижимости, американских акций и других. Они могут лопнуть в любой момент.

Он отметил, что распространение нового коронавируса может стать «спусковым механизмом» для нового кризиса.

«Мы уже шли к рецессии до того, как кто-либо слышал о коронавирусе», — подчеркивает Коломбо.

Экономист считает, что нынешний кризис может оказаться хуже, чем предсказанный им в 2008 году, поскольку, по его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на сто триллионов долларов.

Источник: РИА Новости

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