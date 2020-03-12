Почему у меня не стоит? Топ — 3 причины отсутствия потенции у мужчин до 40 лет

Если мужчина регулярно употребляет пиво, фитоэкстрогены также преобразуются в его организме в эстрадиол, который приводит к снижению тестостерона, к ожирению и к сексуальной дисфункции.

Ученые отметили, что 10 лет у ровесников мужчин уровень тестостерона был почти на 20% выше

Ученые обнаружили причины, из-за которых снижается уровень тестостерона, а, значит, и потенция, у мужчин уже молодом возрасте, хотя раньше эта проблема считалась актуальной только для тех, кому далеко за 40.

В современном мире возникла проблема, заключающаяся в том, что у мужчин снижается потенция и мужская сила слишком рано. Раньше это был бич только мужчин в возрасте, которые уже давно перешагнули 40-летний рубеж. Но сейчас даже молодые парни начинают испытывать проблемы. Почему так происходит и можно ли это как-то исправить? Ученые разобрались в этом вопросе.

Исследования показали, что потенция зависит от мужского гормона тестостерона. А этот гормон и его количество зависит отчасти от возраста. С годами жизни его количество в организме снижается, из-за чего и происходит снижение либидо и половой функции. Однако сексуальная дисфункция в современном мире стала возникать и в жизни достаточно молодых мужчин.

Ученые отметили, что 10 лет у ровесников мужчин уровень тестостерона был почти на 20% выше, чем сейчас. А, значит, причины его снижения кроются в привычках и образе жизни современного мира.

И эксперты нашли эти причины.

Три причины, почему снижается уровень тестостерона у молодых мужчин:

Ожирение. Лишний вес приводит к такому катастрофическому снижению уровня мужского гормона, как 10 лет жизни. Это обнаружили ученые из Массачусетского университета. Ожирение способствует тому, что тестостерон синтезируется в эстроген, который в свою очередь превращается в женский гормон эстрадиол. Это приводит к еще большему накоплению жировой массы и откладыванию лишнего веса по женскому типу.

Употребление пива. Пиво опасно для мужчин, потому что хмель в своем составе содержит фитоэкстрогены — аналоги женских гормонов. Если мужчина регулярно употребляет пиво, фитоэкстрогены также преобразуются в его организме в эстрадиол, который приводит к снижению тестостерона, к ожирению и к сексуальной дисфункции.



Во время стресса в организме вырабатывает гормон кортизол. Он является антагонистом тестостерона и снижает его выработку. К тому же, мужчины, которые живут в слишком активном ритме, чаще всего мало спят. А тестостерон продуцируется именно ночью во время сна. Если сон длится меньше 7-8 часов, то мужской гормон просто не успевает вырабатываться в достаточном количестве.Тестостерон также отвечает за крепость костей, за рост мышечной массы, увеличение силы и за мужественность как таковую. У мужчин с недостатком тестостерона повышается риск диабета, ожирения, снижается потенция, сила, накачать мышцы при занятии спортом становится очень трудно.

Источник: clutch.ua