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Коронавирусом заразился актер Том Хэнкс и его жена

13:00 12.03.2020 Фото: CC BY 2.0 / Dick Thomas Johnson /
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Пара находится в Австралии.

Коронавирусом заразился актер Том Хэнкс и его жена
Том Хэнкс сейчас на карантине

Американский актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом.
«Привет, друзья. Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным», — написал он в Twitter.

Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как «Большой», «Форест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Чудо на Гудзоне» и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил Хэнксу Президентскую медаль свободы.

Пандемия коронавирусной инфекции
Накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Этим термином называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
В мире заражены уже около 120 тысяч человек более чем в 100 странах, большинство выздоровели, но более 4 тысяч скончались.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.

Источник: РИА Новости

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