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Приметы на 12 марта — Прокопиев день: почему дверь дома сегодня нужно держать открытой?

17:47 12.03.2020 Фото: pixabay.com
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Приметы на 12 марта говорят, что любые путешествия в этот день очень опасны. Сегодня нельзя отправляться в дорогу, особенно, в дальнюю. Даже ходить по дорогам запрещается.

Приметы на 12 марта — Прокопиев день: почему дверь дома сегодня нужно держать открытой?
Приметы на 12 марта говорят, что любые путешествия в этот день очень опасны

12 марта церковь отмечает день Прокопия Перезимнего. Приметы на 12 марта говорят, что это очень непредсказуемый день, дают советы, а также предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник.
Сегодня по церковному календарю почитается святой Прокопий, которого в народе называли Перезимним, так как люди считали, что с этого дня зима уходит, дороги появляются, весна приходит. Но не все так радостно было в этот день. Приметы на 12 марта предупреждают об опасности и о том, что категорически нельзя делать в этот праздник.

Обычаи на 12 марта – Прокопиев день

Сегодня большинство поверий связаны с дорогами.

Приметы на 12 марта говорят, что любые путешествия в этот день очень опасны. Сегодня нельзя отправляться в дорогу, особенно, в дальнюю. Даже ходить по дорогам запрещается.

Люди верили, что по дорогам в этот день ходит сама нечистая сила. Из-за этого в этот темный праздник увеличивается риск ДТП и несчастных случаев на трассах.
Приметы советуют любые путешествия отложить на другое время. Лучше всего вообще не выходить из дома, даже не идти на работу, не отправляться за покупками.

А вот двери своего дома нужно держать открытыми. Путники, которые выйдут на улицы, могут нуждаться в помощи. Поэтому двери должны быть открытыми. Придется помогать тем, кто в этом нуждается.

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

  • поминать черта;
  • ругаться, браниться, сквернословить;
  • выходить из дома;
  • отказывать в помощи;
  • смотреть в окно после заката.

Заговоры на 12 марта – Прокопиев день

Заговор, чтобы мужчина не бил женщину.

Когда мужчина будет спать, прошепчи ему на ухо слова заговора:

Месяц млад, куда ты ходил?

На океан.

 Кого ты видал?

Мертвеца, твоей матери отца.

Как у этого мертвеца – у маминого отца – Руки не поднимаются и не махаются,

Так чтоб у мужа моего руки на меня не махались

И не поднимались.

Слова мои на весь век,

На тебе, Божий человек, раб (такой-то).

Аминь.

Приметы на 12 марта – Прокопиев день

  1. Хлебнуть случайно воды, которой моешься — заболеешь.
  2. Если на деревьях почки появились, то уже тепло пришло и больше не уйдет.
  3. Сегодня лучше не отправляться в дальнюю дорогу.
  4. Приметы на 12 марта говорят, что если в пути повстречать зайца, то это сам черт тебе дорогу перешел.

Источник: astro.clutch.ua

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