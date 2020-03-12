Приметы на 12 марта — Прокопиев день: почему дверь дома сегодня нужно держать открытой?

12 марта церковь отмечает день Прокопия Перезимнего. Приметы на 12 марта говорят, что это очень непредсказуемый день, дают советы, а также предупреждают о том, что категорически нельзя делать в этот праздник.
Сегодня по церковному календарю почитается святой Прокопий, которого в народе называли Перезимним, так как люди считали, что с этого дня зима уходит, дороги появляются, весна приходит. Но не все так радостно было в этот день. Приметы на 12 марта предупреждают об опасности и о том, что категорически нельзя делать в этот праздник.
Обычаи на 12 марта – Прокопиев день
Приметы на 12 марта говорят, что любые путешествия в этот день очень опасны. Сегодня нельзя отправляться в дорогу, особенно, в дальнюю. Даже ходить по дорогам запрещается.
Люди верили, что по дорогам в этот день ходит сама нечистая сила. Из-за этого в этот темный праздник увеличивается риск ДТП и несчастных случаев на трассах.
Приметы советуют любые путешествия отложить на другое время. Лучше всего вообще не выходить из дома, даже не идти на работу, не отправляться за покупками.
А вот двери своего дома нужно держать открытыми. Путники, которые выйдут на улицы, могут нуждаться в помощи. Поэтому двери должны быть открытыми. Придется помогать тем, кто в этом нуждается.
Что категорически нельзя делать в этот праздник:
- поминать черта;
- ругаться, браниться, сквернословить;
- выходить из дома;
- отказывать в помощи;
- смотреть в окно после заката.
Заговоры на 12 марта – Прокопиев день
Заговор, чтобы мужчина не бил женщину.
Когда мужчина будет спать, прошепчи ему на ухо слова заговора:
Месяц млад, куда ты ходил?
На океан.
Мертвеца, твоей матери отца.
Как у этого мертвеца – у маминого отца – Руки не поднимаются и не махаются,
Так чтоб у мужа моего руки на меня не махались
И не поднимались.
Слова мои на весь век,
На тебе, Божий человек, раб (такой-то).
Аминь.
Приметы на 12 марта – Прокопиев день
- Хлебнуть случайно воды, которой моешься — заболеешь.
- Если на деревьях почки появились, то уже тепло пришло и больше не уйдет.
- Сегодня лучше не отправляться в дальнюю дорогу.
- Приметы на 12 марта говорят, что если в пути повстречать зайца, то это сам черт тебе дорогу перешел.
Источник: astro.clutch.ua