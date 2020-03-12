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Топ-5 платьев для разных фигур: в весеннем тренде яркие цвета, складки и женственность

19:00 12.03.2020 Фото: instagram.com/narcesofficial
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Девушкам с фигурой типа «песочные часы» подойдут фасоны, когда талия подчеркнута поясом. Обладательницам фигуры типа «первернутый треугольник» стоит уравновесить узкие бедра пышной юбкой из фатина. Единственный тип, которому не подойдет этот тренд — «яблоко».

Топ 5 платьев для разных фигур: в весеннем тренде яркие цвета, складки и женственность
На весну 2020 дизайнеры решили сделать упор на женственные силуэты и вещи ручной работы

Весна идет — весне дорогу! Градусник термометра давно показывает плюсовую температуру — самое время сменить удобный свитер и джинсы на летящее платье и туфли на каблуке. Мы составили подборку трендов, которая поможет вам определиться с выбором во время предпраздничного шопинга:

Бабушкино кружево

На весну 2020 дизайнеры решили сделать упор на женственные силуэты и вещи ручной работы. Тема экологии выходит на первый план — все больше натуральных тканей кутюрье используют для пошива коллекций и внимательно следят за качеством вещей, которые покупатель сможет носить не один сезон и даже передать по наследству. В большинстве брендов вы увидите детали или целые комплекты, связанные машинным или ручным способом. Полностью связанное платье вряд ли понравится большинству — такую вещь лучше пошить на заказ для особого случая, да и далеко не на каждую девушку удачно сядет плотная ткань. Зато платья с вязаными деталями в виде пояса или броши подойдут всем и будут смотреться уместно в дневное и вечернее время. Советуем отдавать предпочтение пастельным тонам — бежевый, белый, сиреневый.

Неоновая балерина

Сетка + неон = комбинация для идеального платья. В грядущем сезоне тренд на яркие цвета, знакомый нам еще с прошлого года, возвратится на лидирующие позиции. Так что готовьтесь покупать вещи цвета «вырви глаз» — от желтого до розового. Девушкам с фигурой типа «песочные часы» подойдут фасоны как на фото ниже — когда талия подчеркнута поясом. Обладательницам фигуры типа «первернутый треугольник» стоит уравновесить узкие бедра пышной юбкой из фатина. Единственный тип, которому не подойдет этот тренд — «яблоко».

Складка на складке

Чем больше воланов и складок, тем лучше — считают дизайнеры. Судя по последним коллекциям, мы возвращаемся к моде 2010-х, когда девушки поголовно носили юбки с воланами в пол. Пока одни кутюрье пришивают воланы буквально на каждый метр ткани — от плеч до щиколоток, другие выпускают коллекции в деловом стиле с трендовыми деталями. Нам нравится фасон как на фото ниже: стильно и одновременно сдержанно. В таком платье можно пойти как в офис, так и на прогулку с ребенком. И здорово, что вещи А-силуэта подходят абсолютно любому типу фигуры, так что не сомневайтесь и добавляйте такое платье в виш-лист.

Источник: womanhit.ru

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