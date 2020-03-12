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Полиграфия и ее особенности

12:14 12.03.2020
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Использование полиграфии для компании – эффективный инструмент для продвижения своего бренда.

Полиграфия и ее особенности

Заказать услуги печати полиграфии можно в компании «Starprint».

Разновидности полиграфии

Печатные технологии с каждым годом развиваются, предлагая клиентам новое оборудование и способы печати. Сейчас на рынке встречается множество разнообразных технологий печати, которые показывают свою эффективность уже не первый год. Все печатные технологии можно разделить на несколько подгрупп:

  • Классический вариант. Сюда относят рулонную и листовую печать, которая регулярно используется в повседневной жизни. Такой технологией сейчас пользуются при изготовлении книг, журналов и другой рекламной продукции. К достоинствам такой варианта относят: дешевизну, хорошее качество.
  • Цифровая печать. Для этой подгруппы используют струйную печать или электрографию, где используются совершенно новые краски. Эта разновидность подразумевает, что каждый новый экземпляр может отличаться от другого.

Где заказать печать

Компания «Starprint» предлагает перечень услуг, связанных с полиграфией и печатью. Организация начала свою работу еще в 2009 году и за это время получила свыше 2 500 довольных клиентов. Большинство из них при этом становятся постоянными. Кроме того, компания регулярно радует оптовых клиентов, предлагая им 15% скидки.

Стоит отметить, что благодаря использованию современного европейского оборудования, готовая печатная продукция отличается высоким качеством. За 10 лет продуктивной работы специалисты никогда не срывали сроков изготовления, при этом всегда старались идти навстречу клиентам. Несмотря на высокое качество готовой продукции, цены на нее остаются самыми низкими в Москве.

К основным достоинствам сотрудничества с компанией «Starprint» относят:

  • Быстрая полиграфия. Печать тиража от 20 минут.
  • Высокое качество.
  • Бесплатная доставка в день заказа.
  • Высококвалифицированные специалисты. В компании работают ведущие дизайнеры и печатники.
  • Кэшбек. От каждого заказа клиент получает 5% на бонусный счет.
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