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Резьбовой герметик ЛОКТАЙЛ 577: особенности и достоинства

12:17 12.03.2020
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Системы водоснабжения непосредственно связаны с установкой труб.

Резьбовой герметик ЛОКТАЙЛ 577: особенности и достоинства

Резьбовой герметик Loctite 577 предназначен для изоляции различных металлических труб и других соединений. Данный материал относительно недавно появился на рынке, однако уже успешно вытесняет традиционные варианты уплотнителя.

Особенности материала

Резьбовой герметик – это специальный тип соединений, которые отличаются по своим характеристикам прочности и степени вязкости. Изначально готовый материал использовался исключительно для герметизации и фиксации различных соединений, однако современный вариант материала используется практически в любой сфере: начиная от бытового монтажа и заканчивая серьезными промышленными изготовлениями.

В зависимости от характеристик, герметик может быть следующего типа:

  • Незатвердевающий. Представляет собой вязкую, густую пасту, в состав которой входят полимеры и синтетические смолы. Благодаря этим компонентам материал обеспечивает качественную герметизацию и устойчивость к вибрациям.
  • Анаэробные. Это современный вариант резьбового герметика, жидкой консистенции. Благодаря такому свойству, он заполняет практически все зазоры и обеспечивает полную герметизацию соединений.
  • Затвердевающие. Состав такого герметика позволяет надежно фиксировать и уплотнять соединения. В зависимости от материала, могут твердеть как за пару минут, так и за пару суток.

LOCTITE 577

Резьбовой герметик ЛОКТАЙЛ 577 предназначен для герметизации и фиксации металлических труб и других резьбовых соединений. Уникальный состав во время использования не смещается и не крошится. Отличается высокой термической и химической стойкостью. Кроме того, такой герметик имеет ряд преимуществ среди которых выделяют:

  1. Взаимодействует с абсолютно любым металлом.
  2. Огромный диапазон рабочих температур.
  3. Термическая и химическая стойкость.
  4. Простой в нанесении.
  5. Предотвращает ослабление из-за вибраций или других внешних воздействий.

На выбор покупателям представлен резьбовой герметик ЛОКТАЙЛ 577 разного объема: 50 мл, 250 мл и 2 л.

МастерКлей – поставщик продукции Локтайл. С полным ассортиментом всех товаров от этого производителя можно ознакомиться на сайте.

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