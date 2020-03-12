Популярные разновидности крепежных изделий: гвозди и дюбеля

Строительные и ремонтные работы не обходятся без использования крепежных материалов.

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Разновидности крепежных изделий

Огромный ряд строительно-ремонтных работ тесно связан с использованием крепежных материалов. Эти изделия несомненно пользуются огромным спросом среди покупателей. Сейчас на строительном рынке можно найти широкий ассортимент различных крепежных изделий, которые необходимы для ряда работ. К самым популярным крепежным изделиям относят:

Дюбеля. Гвозди.

Дюбеля – это популярный современный вариант крепежных изделий, которые используются для выполнения разных работ. Основная цель применения – крепление предметов к различным твердым конструкциям. На рынке представлено три основные разновидности дюбелей:

Монтажные. Это самая распространенная разновидность изделия, которые устанавливаются с использованием перфоратора. Сначала формируют отверстие, куда вставляют пробку, а затем вбивают гвоздь. Благодаря нестандартной резьбе, гвоздь в будущем можно легко вытащить из отверстия.

Металлические. Это самая старая разновидность дюбелей. Могут использоваться на любой поверхности, но на твердых материалах установить их проблематично, поэтому для монтажа используют пневматические или патронные пистолеты.

Распорные. Изготовлены из стали и устанавливаются в бетонные покрытия. Монтаж происходит в уже готовое отверстие, в котором распорные дюбеля уже раскрываются одним ударом молотка.

Гвозди – самый древний и распространенный вариант крепежного изделия, который часто используется в разных сферах деятельности. Зачастую изготовлены из стали или стальной проволоки. В зависимости от разновидности, шляпка гвоздя может быть, как полностью гладкой, так и иметь рифленую поверхность.

Также на рынке представлен альтернативный вариант классической модели – жидкие гвозди. Они изготовлены из полимерных материалов, которые обеспечивают высокие показатели прочности.

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