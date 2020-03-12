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Популярные разновидности крепежных изделий: гвозди и дюбеля

12:23 12.03.2020
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Строительные и ремонтные работы не обходятся без использования крепежных материалов.

Популярные разновидности крепежных изделий: гвозди и дюбеля

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Разновидности крепежных изделий

Огромный ряд строительно-ремонтных работ тесно связан с использованием крепежных материалов. Эти изделия несомненно пользуются огромным спросом среди покупателей. Сейчас на строительном рынке можно найти широкий ассортимент различных крепежных изделий, которые необходимы для ряда работ. К самым популярным крепежным изделиям относят:

  1. Дюбеля.
  2. Гвозди.

Дюбеля – это популярный современный вариант крепежных изделий, которые используются для выполнения разных работ. Основная цель применения – крепление предметов к различным твердым конструкциям. На рынке представлено три основные разновидности дюбелей:

  • Монтажные. Это самая распространенная разновидность изделия, которые устанавливаются с использованием перфоратора. Сначала формируют отверстие, куда вставляют пробку, а затем вбивают гвоздь. Благодаря нестандартной резьбе, гвоздь в будущем можно легко вытащить из отверстия.
  • Металлические. Это самая старая разновидность дюбелей. Могут использоваться на любой поверхности, но на твердых материалах установить их проблематично, поэтому для монтажа используют пневматические или патронные пистолеты.
  • Распорные. Изготовлены из стали и устанавливаются в бетонные покрытия. Монтаж происходит в уже готовое отверстие, в котором распорные дюбеля уже раскрываются одним ударом молотка.

Гвозди – самый древний и распространенный вариант крепежного изделия, который часто используется в разных сферах деятельности. Зачастую изготовлены из стали или стальной проволоки. В зависимости от разновидности, шляпка гвоздя может быть, как полностью гладкой, так и иметь рифленую поверхность.

Также на рынке представлен альтернативный вариант классической модели – жидкие гвозди. Они изготовлены из полимерных материалов, которые обеспечивают высокие показатели прочности.

Компания «ПромСтройРешения» предлагает огромный выбор крепежных изделий высокого качества.

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