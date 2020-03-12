Популярные разновидности крепежных изделий: гвозди и дюбеля

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Разновидности крепежных изделий
Огромный ряд строительно-ремонтных работ тесно связан с использованием крепежных материалов. Эти изделия несомненно пользуются огромным спросом среди покупателей. Сейчас на строительном рынке можно найти широкий ассортимент различных крепежных изделий, которые необходимы для ряда работ. К самым популярным крепежным изделиям относят:
- Дюбеля.
- Гвозди.
Дюбеля – это популярный современный вариант крепежных изделий, которые используются для выполнения разных работ. Основная цель применения – крепление предметов к различным твердым конструкциям. На рынке представлено три основные разновидности дюбелей:
- Монтажные. Это самая распространенная разновидность изделия, которые устанавливаются с использованием перфоратора. Сначала формируют отверстие, куда вставляют пробку, а затем вбивают гвоздь. Благодаря нестандартной резьбе, гвоздь в будущем можно легко вытащить из отверстия.
- Металлические. Это самая старая разновидность дюбелей. Могут использоваться на любой поверхности, но на твердых материалах установить их проблематично, поэтому для монтажа используют пневматические или патронные пистолеты.
- Распорные. Изготовлены из стали и устанавливаются в бетонные покрытия. Монтаж происходит в уже готовое отверстие, в котором распорные дюбеля уже раскрываются одним ударом молотка.
Гвозди – самый древний и распространенный вариант крепежного изделия, который часто используется в разных сферах деятельности. Зачастую изготовлены из стали или стальной проволоки. В зависимости от разновидности, шляпка гвоздя может быть, как полностью гладкой, так и иметь рифленую поверхность.
Также на рынке представлен альтернативный вариант классической модели – жидкие гвозди. Они изготовлены из полимерных материалов, которые обеспечивают высокие показатели прочности.
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