Как выбрать букет на 8 Марта: особенности цветов

8 Марта – женский день, который празднуется практически во всем мире.

Кроме того, именно этот праздник является символом начала весеннего сезона. В этот день принято радовать своих любимых женщин. А ничто так не говорит о любви, как правильно подобранный букетик, который можно заказать в круглосуточной доставке цветов.

Как выбрать цветы на подарок

Выбирая красивый букет для любимых женщин мужчины часто пытаются сэкономить, тем самым выбирая самые непривлекательные растения. Чтобы дама сердца или мама радовались подаренным цветам, при их выборе нужно учитывать не только внешний вид, но и количество и цветовые оттенки.

Но обязательно при выборе цветка стоит обратить внимание на его качество:

Свежий бутон цветка всегда упругий, без пятен и серьезных повреждений.

Вялые листья говорят о том, что есть повреждения на самом основании, а значит растение долго не проживет.

Срез должен быть светлым и влажным. Если он темный или пожелтел, то это говорит о том, что растение достаточно давно срезали и долго держали в воде.

После того как с качеством бутонов определились, можно переходить к выбору количества цветков. Обязательно нужно помнить, что на праздники дарят исключительно нечетное количество цветков, ведь четное число – символ смерти. Также количество цветков передает определенный символ:

Один цветок – символ гордости и теплых чувств.

Три цветка – уважение и восхищение.

Пять – признание в чувствах.

Семь – число любви.

Самый распространенный цветок в букете – роза. В зависимости от оттенка, растение передает следующие символы:

Белый говорит о невинности и скромности.

синие розы говорят о восхищении и необычайной красоте.

Красные – оттенок страсти и великой любви.

Желтый – счастье, радость и веселье.

Чтобы букет выглядел привлекательно и необычно, можно соединять сразу два цвета. К примеру, изыскано выглядят белые и синие розы. Такой букет однозначно порадует каждую девушку любого возраста.