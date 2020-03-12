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Более 200 работ представили сибиряки на конкурс «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров

12:29 12.03.2020
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Более двухсот работ заявили сибирские журналисты и блогеры на девятый конкурс «Вместе в цифровое будущее», который компания «Ростелеком» в этом году проводит в партнерстве с дочерней компанией корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы».

Более 200 работ представили сибиряки на конкурс «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров
В соревновании участвуют журналисты, которые рассказывают о развитии и применении современных телекоммуникационных, инновационных и ИТ-технологий в России.
Автором юбилейной работы стал Игорь Альтер, журналист иркутской телекомпании «АИСТ». Он представил на конкурс выпуск программы «Фактор здравого смысла», которую посвятил современным технологиям и сервису «Умный дом». Гости в студии в прямом эфире обсудили вопросы и проблемы интеллектуального управления домом, затронули темы безопасности и объяснили принципы работы умного оборудования.

«Технологии сегодня вышли на первое место во всех сферах. Говоря об умных услугах, нельзя не отметить сервисы, которые помогают сделать нашу жизнь спокойнее и безопаснее. Не удивительно, что подобные предложения становятся все более востребованными на рынке, так как именно они позволяют не переживать по пустякам», — сказал Игорь Альтер о причинах выбора сюжета для программы.
Иркутские журналисты и блогеры с самого старта конкурса занимают первое место по числу заявленных работ в Сибири: жители Приангарья выставили на суд жюри 57 материалов, которые посвящены цифровизации сельского хозяйства, биометрии, внедрению интеллектуальных сервисов в управлении жилищным хозяйством. Среди конкурсантов из Иркутска также больше всего блогеров, которые обсуждают в социальных сетях плюсы и минусы цифровых решений.

Более 200 работ представили сибиряки на конкурс «Ростелекома» для региональных журналистов и блогеров

На втором месте по активности — журналисты Новосибирска, третье делят между собой представители СМИ из Омска и Томска. Самой популярной категорией остается «Интернет-СМИ и информационные агентства». Кроме того, участвовать можно еще в трех основных номинациях: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Социальные медиа», а также в трех специальных номинациях: 5G, «Цифровая экономика» и «Кибербезопасность». Заявки принимаются до 31 марта.
Победителей регионального этапа конкурса назовут в мае 2020 года, федерального — в июне. Их определят эксперты телекоммуникационного рынка, интернет-отрасли и медийного сообщества. Лучших журналистов ждет поездка в штаб-квартиру компании NEC.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

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