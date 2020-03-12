Как выбрать джинсы для своего типа фигуры

Джинсы всегда в моде

Джинсы — предмет базового гардероба, без которого не обойтись современной девушке. У вас должно быть, как минимум, две пары — голубого и темно-синего цвета, которые сочетаются с большинством одежды. Фасон и материал стоит подбирать по типу фигуры и стилю вашего гардероба — в этом материале мы расскажем, как сделать это правильно.

Трендовые джинсы

Сейчас на пике моды джинсы на завышенной талии со свободными штанинами — такую модель называют slouchy или клеш. У первой вариации на щиколотках штанины защиплены и собраны резинкой, у второй — они расширяются книзу. Slouchy хорошо смотрятся с одеждой и обувью в спортивном стиле, тогда как клеш лучше носить с классическим гардеробом — белая рубашка и лаковые лодочки. Обращайте внимание на длину — правильные джинсы не должны быть короче ваших лодыжек, а лучше, если они будут чуть длиннее.

Тип ткани

Если вы можете похвастаться отсутсвием лишнего веса, выбирайте модели с эластановой нитью — такие джинсы будут облегать округлые бедра и стройные ноги, подчеркивая все плюсы фигуры. Для тех девушек, кто не любит привлекать внимание к фигуре, лучше подойдут джинсы из 100% хлопка. Не советуем покупать одежду из синтетики — она быстро рвется вследствие протирания материала. Вне зависимости от ткани, джинсы нужно стирать после 2—3 носок, чтобы они не теряли форму.

Посадка — выше или ниже

Джинсы на заниженной талии носили в 2000-х, сейчас на такую посадку стоит негласное табу. Правильный выбор будет варьироваться между средней и завышенной посадкой. Джинсы со средней посадкой будут хорошо смотреться на девушках с фигурой типа «яблоко», «прямоугольник», «перевернутый треугольник». Завышенная посадка подойдет «песочным часам» и «грушам». Главное, чтобы джинсы сидели не выше уровня талии — определить ее место можно, поставив руки на пояс.

Внимание к деталям

За счет дополнительных деталей можно визуально скорректировать фигуру. Например, увеличить ягодицы помогут аппликации на задних карманах, цепочки, накладные карманы контрастного цвета, асимметричная застежка в области паха. Уменьшить попу можно, если выбирать модели с ровными вертикальными строчками и лентами по бокам. Также ленты или контрастные вставки визуально сделают ноги длиннее. Чем светлее цвет джинс, тем больше объема он добавляет фигуре — будьте особенно аккуратны с белым и светло-голубым.

Источник: womanhit.ru