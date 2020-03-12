Николай Васильевич Гоголь: Правда ли, что писателя похоронили заживо?

Любопытно, что как только в яму опустили гроб с телом Гоголя, к могиле подошёл чёрный кот. Многие присутствующие тут же решили, что это душа писателя вселилась в животное, поскольку раньше этого кота никто не видел.

К слову, слухи о том, что тело Гоголя лежало не на спине, а на боку, никто не подтверждает

Писатели — люди творческие, умеющие создавать отдельные миры и описывать характеры огромного количества персонажей. С именами многих творцов связано немало любопытных и подчас мистических историй, но больше всего небылиц, пожалуй, связывают с Николаем Гоголем.

Гоголь – не просто писатель, поскольку он стал источником вдохновения для творчества многих других людей, в том числе кинематографистов. И больше всего интерес публики вызывает легенда, которая касается главного страха писателя — быть заживо погребённым.

Страхи и опасения Николая Гоголя



На самом деле, основания у легенды есть, и они могут считаться «документальными». Но оговоримся сразу: доподлинно неизвестно, в действительности ли слухи и пересуды о том, что писатель был похоронен заживо, правдивы.

Известно, что в 1839 году Гоголя поразила болезнь того времени — малярия. Судя по всему, заболевание оставило после себя серьёзные последствия, поэтому можно предположить, что мозг Гоголя также был поражён. После, казалось бы, выздоровления, с Гоголем частенько случались припадки, он мог упасть в обморок или начать бредить. Все эти симптомы говорят о том, что у него мог быть диагностирован малярийный энцефалит.

Уже спустя шесть лет после пережитой болезни, в 1845 году, Гоголь писал своей сестре Лизе о том, что ни днём, ни ночью не может согреться. Сам же Николай отмечал, что лицо его стало жёлтым, а руки — чёрными, распухшими и ледяными. И затем следует та самая фраза, которая стала основанием для легенды:

«Я боюсь, что в один момент я остыну полностью, и меня похоронят заживо, не заметив, что сердце еще бьется».

Можно предположить, что страх Гоголя быть похороненным заживо перерос в настоящую фобию. Его товарищ Борис Яблонский, который трудился аптекарем, вёл дневник. Не называя имени друга, Яблонский писал о том, что к нему часто начал наведываться человек со странной просьбой — продать лекарство от страха.



Этот человек, как писал аптекарь, начал «видеть вещие сны» – в них его заживо хоронят. А когда он просыпается, то постоянно думает о том, что его могут принять в какой-то момент за мертвеца и похоронить. Затем этот человек очнётся и будет звать на помощь, стуча по крышке гроба, пока не закончится кислород.Понятия не имея, как по-другому бороться с паническим страхом товарища, аптекарь выписал ему успокоительные пилюли.

Многие предполагают, что у Гоголя было психическое расстройство. Об этом говорит и не слишком адекватное поведение писателя, и его эксцентричные поступки. Все знают, что Николай сжёг второй том «Мёртвых душ» – книги, над которой корпел не один год.

Впрочем, есть и ещё одна теория: на самом деле второй том «Мёртвых душ» Гоголь не сжигал, поскольку нельзя было сжечь то, чего нет. Якобы писатель, договорившись с издателями, здорово «отставал» по срокам сдачи произведения, и отыскал выход из ситуации — сделать вид, что книга-то была, но он её уничтожил.

Гоголь был в секте?



Предполагается, что страхи Гоголя были вызваны не только с психическим расстройством. Писатель, который был атеистом, внезапно связался с некими «Мучениками ада» – попросту сектой.

Много времени Николай стал проводить с единомышленниками в некой «церкви»: там они пытались выйти на контакт с ангелами, голодали и, возможно, принимали какие-то особенные вещества. У Гоголя на почве всего перечисленного выше случались галлюцинации, и он начинал видеть дивных и страшных существ.

Есть версия, что в 1848 году Гоголь отправился вместе с «соратниками» в Иерусалим к Гробу Господню, дабы встретить там конец света. Уезжая, писатель рассказал всем знакомым, что отправляется лечиться — на самом же деле он потратил все свои сбережения на то, чтобы встать у истоков «нового человечества».

Предполагается, что наставник «Мучеников» собирался отравить всех своих последователей, но не сложилось. Яд, растворённый в алкоголе, не подействовал, и организатору своеобразного паломничества пришлось бежать.

Гоголь по возвращении домой изменился, но никакого просветления с ним не случилось. Окружение писателя отмечало, что он стал замкнутым, нелюдимым и неопрятным.

Как умер Николай Гоголь: завещание

Судя по всему, страх быть погребённым заживо прогрессировал. Гоголь начинает создавать одно из самых необычных своих произведений, которое называется «Выбранные места из переписки с друзьями».

В самом начале он оставляет некое «завещание», запрещая хоронить его до тех пор, пока не проявятся явственные признаки разложения. Писатель отмечает, что из-за болезни с ним уже случались моменты, когда сердце не билось, и он был хладен, как труп — но потом Гоголь «оживал».

Именно это завещание вкупе с результатами вскрытия могилы Николая Гоголя и породило самую страшную легенду о писателе.

Февраль 1852 года. Николай зовёт слугу Семёна, говоря о том, что ему очень хочется спать. Если же он почувствует себя плохо, то врачей вызывать не нужно — пусть все ждут, пока он отдохнёт и проснётся.

Семён, в свою очередь, испугался, и тайно сообщил о наставлениях Гоголя медикам. Врачи собрали консилиум и постановили отправить Николая на принудительное лечение.

Писатель был в сознании, когда его забирали в больницу, и умолял врачей его не хоронить. В клинике Гоголь уже впал в беспамятство — он был полностью обессилен.

На следующий день, 21 февраля, Гоголь скончался. Однако все помнили слова писателя, потому обследовать тело взялись пять врачей. Все как один подтвердили, что он мёртв.

Любопытно, что как только в яму опустили гроб с телом Гоголя, к могиле подошёл чёрный кот. Многие присутствующие тут же решили, что это душа писателя вселилась в животное, поскольку раньше этого кота никто не видел.

Как только церемония завершилась, кот неожиданно исчез.

Вскрытие гроба Гоголя: что произошло

Николай Гоголь был похоронен на кладбище Свято-Данилова монастыря, но в 1931 году его решено было упразднить. Прах писателя и некоторых других деятелей решено было перенести на другой погост — Новодевичьего монастыря.

Вот здесь и случается то, по поводу чего специалисты и мистики спорят до сих пор. Официальная экспертиза подтверждает, что крышка гроба писателя изнутри была покрыта царапинами — их было восемь. Сделаны они могли быть ногтями.

К слову, слухи о том, что тело Гоголя лежало не на спине, а на боку, никто не подтверждает. Но было при вскрытии его могилы кое-что другое, более загадочное и страшное.

Оказалось, что на вскрытие могилы ушёл целый день, и гроб обнаружился на очень большой глубине — около 5 метров. Верхние доски были прогнившими, а вот боковые сохранились хорошо.

В гробу лежали кости, которые были облачены в неплохо сохранившийся сюртук. Сохранились башмаки, и даже бельё под одеждой уцелело.

Вот только черепа не было.

Как утверждают очевидцы, скелет Гоголя начинался с шейных позвонков, но череп — исчез.

По одной из версий, череп был «выкуплен» у обитателей монастыря за хорошие деньги коллекционером Бахрушиным, поскольку многие верили, что «голова» писателя обладает колдовской силой. Но насколько это правда — неизвестно, хотя отсутствие черепа подтверждено официально.

И, конечно же, не обошлось без слухов о том, что череп Гоголя в данный момент хранится в коллекции некого олигарха. Говорят, что обладатель этого «артефакта» может править миром, а также выходить на контакт с тёмными силами.

Источник: therussiantimes.com