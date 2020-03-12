Молодость проходит: какие зоны на теле выдают ваш возраст

Как показывает статистика, средства по уходу за кожей в зоне декольте пользуются наименьшим спросом, что очень печально, ведь именно эта область на теле — одна из самых нежных и уязвимых.

Кожа вокруг глаз очень тонкая, а потому эта зона покрывается мелкими морщинками быстрее всег

Можно сутками пропадать в спортзале, следить, чтобы каждая мышца была проработана, но все это абсолютно бесполезно, если вы не уделяете столько же внимания проблемным областям своего лица и тела, которые при отсутствии ухода сразу же выдадут ваш реальный возраст. Мы решили изучить эти зоны и подсказать, как же сделать так, чтобы ваш внешний вид не приносил расстройства.

Лицо (контур)

Часто бывает так, что проблема поплывшего контура заключается в нарушении прикуса, осанки или лишнем весе, однако если вы не отмечаете в себе этих особенностей, но овал лица безнадежно пропадает, пора заняться борьбой со старением. Для этого необходимо уделять минут по 10 самомассажу лица ежедневно. Используйте специальный подтягивающий крем и мягко распределяйте его по массажным линиям.

Глаза

Наверняка вы знаете, что кожа вокруг глаз очень тонкая, а потому эта зона покрывается мелкими морщинками быстрее всего. Чтобы избежать неприятности, слегка растираем крем для зоны вокруг глаз на пальцах, затем переносим его на кожу. Избегайте средств, который содержат слишком много масел. Кроме того, хорошим средством от мелких морщинок станет готовая маска для области глаз, которую вам посоветует дерматолог. Самостоятельный подбор средств возможен, если вы тщательно разобрались в составе и в том, какой эффект от средства получит именно ваша кожа.

Руки

Еще один маркер возраста — женские руки. Можно иметь совершенное лицо и тело, однако руки предательски выдадут ваш возрастной секрет. Чтобы сохранить кожу рук как можно дольше в хорошем состоянии, выполняйте все хозяйственные дела, связанные с химическими средствами в перчатках, таким образом вы не допустите опасного контакта химии с нежной кожей. Кроме того, не пренебрегайте перчатками в холодное время года — низкие температуры лишают кожу влаги. Если процесс ослабления тонуса кожи рук уже запущен, используйте суперпитательный крем для этой нежной зоны.

Декольте

Как показывает статистика, средства по уходу за кожей в зоне декольте пользуются наименьшим спросом, что очень печально, ведь именно эта область на теле — одна из самых нежных и уязвимых. Используйте мягкий скраб или домашний пилинг, которые помогут убрать ненужный ороговевший слой и нежелательную пигментацию, так как пусть и небольшие пигментные пятна способны прибавить вам пару лет. Отлично подойдут средства на основе масел, например, коксового, которое является одним из самых эффективных для ухода за кожей.

Источник: womanhit.ru