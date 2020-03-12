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Опередили: Огромная школа в 20 тыс. квадратных метров откроется 1 сентября в Бердске

14:03 12.03.2020, Марина Волкова Фото: Марины Волковой
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Гендиректор «БСТ» Александр Воронин, которая возводила учебное заведение, сообщил — здание готово под монтаж оборудования. На 80% выполнено и благоустройство территории школы в микрорайоне Южном.

Опередили: Огромная школа в 20 тыс. квадратных метров откроется 1 сентября в Бердске
Александр Воронин ответил на вопросы журналистов

Проинспектировал выполнение работ на строящейся школе в микрорайоне Южном Бердска министр строительства Новосибирской области Ивану Шмидту сегодня, 12 марта. Генеральный директор акционерного общества «Бердский строительный трест» Александр Воронин лично показал 20 000 квадратных метров новой школы, строительством которой и занимался «БСТ».

Напомним, школа рассчитана на 1100 мест. Ее строительство начато в 2019 году. За это время школу подготовили под монтаж оборудования. В школе два спортивных зала, столовая, огромный актовый зал.

— Основные работы завершены. Ведутся пуско-наладочные работы, монтаж оборудования. В спортивном зале отделочные работы завершатся в этом месяце. После этого школа получит разрешение на ввод, и она будет передана в эксплуатацию городу, получит допуски и лицензии, заключат договора на поставку тепла и электричества. Думаю, что 1 сентября школа откроется, — рассказал Александр Алексеевич журналистам.

Стоит отметить, что и благоустройство территории школы выполнено на 80%. Осталось положить искусственное покрытие на стадионе, крошку на спортивной площадке. Александр Воронин отметил, что уже возводил школу в городе Оби. В ней, к слову сказать, побывал президент России. Однако планировка обоих социально-значимых объектов различается. В школе Оби есть бассейн.

— Здесь есть много рекреации — площади для отдыха учеников. Ее можно было бы убавить и что-то сделать. Но все доработки в проект вносятся до экспертизы. Она состоялась, цена была утверждена, конкурс отыгран. Идет контроль за выполнением выполненных работ. Отклонений быть не должно, здание возводится в соответствии с той проектно-сметной документацией, которая прошла экспертизу, — рассказала гендиректор «БСТ».

Александр Воронин отметил, что в здании смонтирована вентиляционная система, от работы которой зависит тепло 30% школы. Для обслуживания системы нужны грамотные специалисты. Стоит отметить, что строителям осталось освоить лишь 70 млн рублей из 800, которые предусмотрены на строительство значимого для Бердска проекта.

О том. какие дети смогут учиться в новой школе, и какие нюансы в строительстве школы необходимо решить до осени — читайте в ближайшее время.

Автор видео Марина Волкова

Автор видео Марина Волкова

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От редакции

Рады строительству новой школы?

Аноним., 12 марта 2020 15:14
Конечно же очень рады, но вот вопрос: содержание и обслуживание зданий школ, - ответственность местного бюджета. Сегодня в бюджете города на содержание существующих зданий денег нет, они ветшают, коммуникации стареют, фасады осыпаются, кровли текут. Сможет ли город, как сказал уважаемый генподрядчик, достойно содержать и обслуживать здание новой школы?

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