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25 фальшивых пятитысячных продала через сайт бесплатных объявления банда в Новосибирске

14:00 12.03.2020 Фото: ГУ МВД по Новосибирской области
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В ходе обысков по местам проживания подозреваемых на съемных квартирах в Новосибирске изъяты: компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты.

25 фальшивых пятитысячных продала через сайт бесплатных объявления банда в Новосибирске
Фальшивки покупали и продавали в интернете

В конце января 2020 года в полицию поступила информация о том, что в Новосибирске неизвестные, приобретая на сайте бесплатных объявлений телефоны, расплачиваются за них поддельными банкнотами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску подозреваемые в сбыте фальшивых денежных купюр были установлены и задержаны. Как выяснили оперативники, трое молодых людей в возрасте от 25 до 28 лет и 23-летняя девушка приобретали поддельные банковские билеты номиналом 5000 рублей посредством сети Интернет. Дальнейший сбыт фальшивых денежных купюр на территории региона осуществлялся при помощи сайта бесплатных объявлений. В настоящее время установлена причастность фигурантов к 4 фактам противоправной деятельности, в ходе которых им удалось сбыть 25 поддельных пятитысячных купюр.

В ходе обысков по местам проживания подозреваемых на съемных квартирах в Новосибирске изъяты: компьютерная техника, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты.

В отношении задержанных следственным управлением МВД России по городу Новосибирску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине – подписка о невыезде. Сотрудники полиции продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению причастности фигурантов к другим фактам сбыта поддельных купюр на территории региона.

Источник: ГУ МВД по Новосибирской области

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