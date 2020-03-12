Месяц не могут починить батарею. Она греет на половину

В «Яндекс.Район» Бердск пишет Сергей Немыткин:
Живем на комсомольской 24. С середины февраля перестала греть батарея в комнате -её температура 36-37 градусов. Половина вообще не греет. У диспетчера УК «Гурман» заявка имеется. Когда звоню отвечают, что «ваш вопрос решается». При уличной температуре -15 градусов в комнате +17. Прошел месяц — вопрос не решен.
Решать можете хоть привлечением сантехника из УК, хоть сантехника по объявлению, хоть "мужа на час" позвать.
Делов там на пол-часа...
Во люди: месяц готовы ждать и мучаться, ради того чтобы все равно заплатить за работу.... Зачем???