Месяц не могут починить батарею. Она греет на половину

В «Яндекс.Район» Бердск пишет Сергей Немыткин:

Живем на комсомольской 24. С середины февраля перестала греть батарея в комнате -её температура 36-37 градусов. Половина вообще не греет. У диспетчера УК «Гурман» заявка имеется. Когда звоню отвечают, что «ваш вопрос решается». При уличной температуре -15 градусов в комнате +17. Прошел месяц — вопрос не решен.