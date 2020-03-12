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Месяц не могут починить батарею. Она греет на половину

13:37 12.03.2020 Фото: Как оцениваете работу системы ЖКХ в России?
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При уличной температуре -15 градусов в комнате +17 градусов, возмущается житель Бердска.

В «Яндекс.Район» Бердск пишет Сергей Немыткин:

Живем на комсомольской 24. С середины февраля перестала греть батарея в комнате -её температура 36-37 градусов. Половина вообще не греет. У диспетчера УК «Гурман» заявка имеется. Когда звоню отвечают, что «ваш вопрос решается». При уличной температуре -15 градусов в комнате +17. Прошел месяц — вопрос не решен.

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Аноним, 12 марта 2020 13:49
Все что находится у вас в доме за свой счет.
Аноним, 12 марта 2020 14:48
Если это ваша батарея в вашей квартире, то и проблема ваша личная.
Решать можете хоть привлечением сантехника из УК, хоть сантехника по объявлению, хоть "мужа на час" позвать.
Делов там на пол-часа...

Во люди: месяц готовы ждать и мучаться, ради того чтобы все равно заплатить за работу.... Зачем???
Аноним, 12 марта 2020 15:06
Система отопления, в том числе и радиаторы, относятся к общему имуществу собственников жилья.
Аноним, 12 марта 2020 15:16
Была такая же проблема,не тратьте нервы на УК,найдите хорошего сантехника мне например поставили кран Маевского и вся проблема решилась за 1500руб ,живу на первом этаже дому 40лет.Теперь даже перекрываю когда жарко.

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