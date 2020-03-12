Врачебная тайна: Засекретили причины смерти 85-летней бабы Риммы с гниющим телом в Бердске

Региональный минздрав сослался на закон. Но основания для проверки медиков есть: кто довел пациентку до жуткого состояния в Искитимской больнице. Родные умершей связываются с юристами, чтобы дать движение своей жалобе.

Тело Риммы Коробейниковой сгнило до костей. Где-то раны прочистили и промыли, где-то нет

Родные, похоронившие 5 марта 85-летнюю Римму Коробейникову, до конца марта ожидают ответа от минздрава Новосибирской области. Они обратились в ведомство с жалобой на недолжное оказание медицинской помощи. Родственники полагают, что повод для проверки есть не только у минздрава, но и у правоохранительных органов. Риму Николаевну родные забрали из Искитимской больницы с жуткими пролежнями — бабушка буквально гнила заживо, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов ответил на редакционный запрос о причинах смерти пациентки и возможной министерской проверке для установления правильности действий медиков. Как и следовало ожидать, со ссылкой на законы минздрав ушел от ответа.

— Сведения о факте обращения граждан за оказанием медицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну… Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну лицами, которым они стали известны при исполнении трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением случаев, когда пациент или его законный представитель дал соответствующее согласие… — ответил «Курьер. Среда. Бердск» в минздраве.

Сегодня, 12 марта, Елена Ващукова намерена связаться с юристами, ведущими дела по медицинской тематике, чтобы выработать вектор дальнейших действий — обращаться в суд, требовать ведомственной проверки, выяснять, связаны ли пролежни со смертью Риммы Коробейниковой.

Примерно через месяц появятся результаты экспертизы, которые подтвердят или опровергнут доводы Елены. Был ли сепсис, заражение крови, укоротившие жизнь пациентки тоже скажет экспертиза. Но Елена опасается, что историю болезни в Искитиме могут «подчистить», прежде чем прислать ее в Бердск:

— У меня закралось подозрение, что они сейчас сделают все так, чтобы у нас никаких оснований (для обвинения врачей — прим. ред.) не было. Типа от старости умерла…

Оказали ли влияние обширные и глубокие пролежни влияние на смерть пациентки, от чего у нее быстро развилась почечная недостаточность и повреждение других органов, поможет выяснить гистологические исследования. Назначить судебно-медицинскую экспертизу может только ведомственная комиссия регионального минздрава после проверки, если возникнет основания.

В региональном минздраве «Курьер. Среда. Бердск» ответили, что основания для проведения ведомственного контроля качества безопасности медицинской деятельности определены приказом Министерства здравоохранения РФ. Согласно ст. 9 приказа, внеплановые проверки осуществляются в следующих случаях:



а) поступление в орган исполнительной власти обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения прав и законных интересов подведомственными органами и организациями;б) в целях контроля исполнения ранее выданных поручений либо предписаний;в) в целях проверки представленных подведомственными органами и организациями статистической отчетности или данных мониторинга;г) наличия приказа руководителя органа исполнительной власти, изданного в соответствии с поручениями Президента РФ, Правительства РФ либо на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;д) несоответствия показателей деятельности подведомственного органа или организации установленным целевым показателям деятельности;е) невыполнения подведомственным органом или организацией установленных объемов государственного задания по оказанию медицинской помощи.

Вероятно, жалоба Елены Ващуковой вполне может служить основанием для внеплановой проверки больниц. Вместе с тем, в областном ведомстве отметили, что «обеспечивают своевременное и полное рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленные законом сроки».

Пожилой пациентке сделали операцию после перелома шейки бедра в ЦГБ Искитима в ноябре 2019 года. Когда через месяц ее забрали домой, родные обнаружили тело бабы Риммы в ужасном состоянии.

— Пролежни появились в Искитимской больнице. Ее взяли на операцию, потому что тело у бабушки было совершенно чистым. А когда ее привезли домой, началось загноение в ранах — в пустотах. Врач «скорой» отвез ее в травматологию бердской ЦГБ. Несмотря на то, что мы давали противопролежневый матрас, ухода за ней должного не было. Поскольку лечение было безуспешным, мы снова забрали ее домой. Бердские врачи сказали, что нужно снова отправлять в Искитим: раз там делали операцию, пусть и долечивают. В Искитимской ЦГБ вскрыли раны, прочистили и снова зашили. Там она пролежала около месяца, — рассказала Елена Ващукова, супруга родного внука Коробейниковой.

Но истинное состояние тела Риммы Николаевны тогда родные не видели, так как медсестры обрабатывали раны марганцовкой и сразу перебинтовывали. Но однажды сын и дочь старушки застали ее разбинтованной. И не смогли сдержать слез: на ноге торчит наружу кость, на пояснице вырезаны мышцы до кости. Видимо, когда сожгли кожу начался некроз мягких тканей. Ужасное состояние старушки повергло родных в шок. Они вспоминают, что от жутких болей она не хотела жить, что обрабатывали раны на живую, без обезболивания. За лежачей больной не ухаживали, не переворачивали ее, произошло сжатие и некроз кожи, считает Елена.

Бабу Римму госпитализировали из дома вечером 29 февраля в ЦГБ Бердска на «скорой», когда у нее резко подскочило давление и участился пульс. Ее сразу положили в реанимацию. К гниющим ранам по всему телу добавилась почечная недостаточность (так заявили бердские врачи), опухла рука. Но пролежала в реанимации бердской горбольницы Римма Николаевна чуть больше суток. Утром 2 марта пациентка скончалась. 5 марта, в день похорон, дали выписку: причиной смерти является острая сердечная недостаточность, остановка сердца.

Елена сомневается, что баба Римма умерла «от сердца». Хотя понимает, что в таком возрасте не может не быть проблем с сердцем, кроме того, наверняка сказались на резком ухудшении состояния ее здоровья страшные пролежни, из-за которых мягкие ткани сгнили до костей, а на некоторых участках тела врачам пришлось вырезать полости, прочищать и зашивать глубокие раны. Возможно, не выдержало сердце ужасной боли, которую испытывала Римма Николаевна из-за гниющего тела, из-за обработки ран обжигающей марганцовкой. По словам Елены, если понадобиться доказывать в суде вину врачей и потребуется эксгумация тела, родственники дадут на это согласие.

Главный врач Искитимской горбольницы Алексей Кайгородов отказался комментировать по телефону ситуацию с Риммой Коробейниковой.

— Во-первых, я вам по телефону ничего не скажу. Во-вторых, я выясню, с чем женщина лежала в ноябре и с чем ее выписали. Уже март, вы понимаете? Если у родственников есть какие-то претензии, пусть они направляют их к нам, а не через вас. Будем разбираться в проблемах с родственниками, а не с вами, — ответил «Курьер. Среда. Бердск» главврач.