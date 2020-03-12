Пять лет будет ждать реконструкцию Мемориал Славы в Бердске

В этом году Мемориалу Славы исполняется 40 лет

Проведут ремонт на Мемориале Славы в парке Победы этой весной в Бердске. Но его ждет не реставрация, как предполагалось ранее, а всего лишь покраска и побелка.

Мемориал Славы относится к объектам историко-культурного наследия, поэтому работы на нем могут проводить только специализированные организации, имеющие допуск работы на таких объектах, и поэтому для реставрации нужно подготовить немало документов, а на это уйдет много времени, объяснила «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

По оценке Оксаны Михайловны, возможно, к 80-летию Победы на Мемориале Славы пройдет капитальный ремонт.

— Если делать проектно-сметную документацию как историко-культурного объекта, то на это уйдет не менее полугода, если не больше. Потом проект должен пройти экспертизу в московском отделе. Потребуется год-полтора. Это только документы, не говоря уже о ремонте, — отметила Мокриенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2019 года бердчане возмутились розовым цветом на стенах мемориала Славы в парке Победые. К тому же их не устраивало, что накануне 75-летия Победы в Великой Отечественной войне не делают ремонт мемориального комплекса.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, на текущее содержание парка Победы ежегодно уходит около 500 тыс. рублей в год и 150-180 тыс. на ежегодный ремонт и подготовку к 9 мая. К 75-летию окончания Великой Отечественной войны здесь также будет сделан только обновляющий ремонт. На «грандиозный ремонт» нужны «грандиозные деньги», подчеркнул Владимир Николаевич.

— Это объект культурного наследия и для того, чтобы сделать ремонт, и проектно-сметную документацию, нужны сложнейшие согласования с министерством культуры России, — акцентировал вице-мэр.

Напомним, что парк Победы выбрали для реконструкции жители Бердска. Он набрал 45% голосов в интернет-голосовании. За парк Победы голосовал и вице-мэр Владимир Захаров.

Мемориалу Славы — 40 лет

Мемориал Славы в бердском парке Победы внесен в перечень объектов культурного наследия регионального значения. Автор ансамбля — известный художник-монументалист Александр Чернобровцев.

9 мая 1972 года на городском митинге в честь Победы было объявлено, что в Бердске решено возвести самое грандиозное за всю историю города мемориальное сооружение: парк Победы и памятник воинам-бердчанам. Местом строительства определили юго-восточную часть города, на возвышенности между улицей Спортивной и рекой Шадрихой.

В мае 1973 года строители заложили первый камень в основание памятника — светло-серый гранит с пятиконечной звездой, высеченной на одной из граней будущего монумента и надписью: «Здесь будет воздвигнут мемориал бердчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны».

Городу потребовались восемь лет и тысячи пожертвованных предприятиями рублей на создание парка и мемориального комплекса.

В создании парка Победы и Мемориала участвовало большинство бердчан, включая школьников, но основной вклад внесли работники БЭМЗа, «Веги», завода биопрепаратов. Их усилия увенчались успехом — 9 мая 1980 года состоялось торжественное открытие монумента в парке Победы. Вечный огонь зажег прославленный кавалер трех орденов Славы Дмитрий Стребков.