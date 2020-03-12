Обварил ноги в брошенной яме с кипятком 10-летний мальчик в Омске

Обварил ноги мальчик, а ранее мужчина

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего индивидуального предпринимателя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По данным следствия, обвиняемый — индивидуальный предприниматель, осуществляющий строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, с целью экономии денежных средств, несмотря на заключенный договор, с июня 2019 года не выполнял работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловых сетей на улицах Завертяева и Краснознаменная в г. Омске, что привело к прорыву трубы горячего водоснабжения для бытовых нужд около здания по ул. Завертяева, д.7, корп.6, в результате чего была размыта почва и в яму с горячей водой температурой до 72°С 28 июля 2019 года провалились утром 48-летний мужчина, а вечером – 10-летний мальчик. Потерпевшие получили ожоги ног и нижней части тела, причинившие мужчине легкий вред здоровью, а ребенку – тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.

В ходе следствия обвиняемый раскаялся в содеянном, оплатив лечение мальчика. В ходе следствия были собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: СК по Омской области