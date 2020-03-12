Девелоперы переориентируются на пенсионеров



В 2020 году эта цифра была бы больше, если бы не пенсионная реформа. Как бы то ни было, в России слой потребителей преклонного возраста растет и девелоперы, беря пример с развитых стран, вкладывают деньги в проекты для престарелых.

По данным Росстата на руках у населения России скопилось почти 6 трн рублей, без учета валютных накоплений. Из 144 миллионов населения – 44 миллиона – пенсионеры, 36 миллионов – молодежь в возрасте от 15 до 29 лет, а также порядка 48 миллионов официально работающих граждан. Учитывая практическое отсутствие накоплений у молодых людей, можно предположить, что 6 трлн рублей свободных средств россиян, в основном, сосредоточены на руках работающих от 29 до 70 лет, а также у пенсионеров. «Это заманчивая цифра не только для государства, но и для девелоперов в сфере недвижимости, которые понимают, что работающие и неработающие пенсионеры могут расстаться со своими деньгами, только если им предложить те услуги, которые эта аудитория сочтет ценными», — считает руководитель УК «Мультимекс» Андрей Пригульный.

Так, недавно московская компания KR Propertys открыла проект для пенсионеров «Идиллия», девелоперы подчеркивают, что это пансионат, а не дом престарелых. Здесь можно остановиться как на время, так и на более длительный срок. На территории резиденции есть зал ЛФК, салон красоты, ресторан. Номера больше напоминают номера в отеле, территория охраняется. Вложения в проект составили около 300 млн рублей, девелоперы ждут окупаемости через 10 лет. Стоимость размещения в номере – 3,5 тыс. рублей в сутки.

«Массового спроса на подобные услуги пока нет, но спрос будет формироваться с появлением новых проектов и новых концепций пространств, гостиниц, резиденций и клубов для престарелых. Думаю, в ближайшие 5-6 лет на рынке появится не менее 5-7 подобных проектов. Кто-то будет уходить с рынка, и постепенно девелоперы «наощупь» создадут нужный продукт, — считает бизнесмен Андрей Пригульный. – Сейчас эти проекты кажутся копиями западных. Но российские реалии внесут свои изменения. Ориентированы такие проекты на обеспеченных пенсионеров и на состоятельных детей, которые могут позволить такое проживание для своих родителей».

Население во всем мире стремительно стареет. Так, например в Испании через десять лет отправляться на пенсию будет больше людей, чем тех, кто начинает свою трудовую деятельность. Девелоперам надо понимать, что пожилые люди – это особая аудитория.

«Пенсионерам, особенно в России не нужны дорогие авто или очень дорогая одежда, услуги стилистов, кредиты или супер продвинутая техника. В преклонном возрасте потребности меняются. Людей это категории интересует хороший медицинский уход, безопасность, возможность общения и встреч с родственниками, отдых, оздоровление, творческие занятия», — говорит Андрей Пригульный.

В УК «Мультимекс» отмечают, что такие проекты – не редкость для таких стран, как Германия, Испания, Израиль. В Германии распространены сервисные резиденции для пенсионеров, которые стали удобной альтернативой домам для престарелых – у людей сохраняется максимум независимости и нет ощущения, что они находятся в каком-то специализированном или изолированном учреждении. Сервисные резиденции включают квартиры площадью от 30 до 100 м2 и стоят от 1000 до 3000 евро в месяц. Они оборудованы удобной мебелью и лестницами, кнопкой вызова медперсонала, в квартире не нужно убирать и мыть окна – это входит в стоимость проживания. В дополнительные услуги может быть включен маникюр, педикюр, стоянка для машины и многое другое. Средняя стоимость дополнительных услуг – 300-400 евро в месяц.