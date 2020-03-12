Учитель Бердска: Подбросить крысу и положить кнопку современные школьники не способны

Ольга Тарасова, учитель английского языка из школы №13, рассказала, что в Англии начальник никогда не повышает голос на подчиненного. Она позволяет трехлетнему сынишке рисовать в ванне на плитке и на себе и мечтает, чтобы он вырос самодостаточной личностью.

Ольга Тарасова любит проводить время с сыном

Маленькая Оля с детства хотела стать учителем, потому что ее окружали прекрасные педагоги. Первая учительница, Ольга Егоровна Ситникова, была всегда внимательной и тактичной, она казалась ученикам нежным и добрым ангелом, озаряющим все вокруг своей лучезарной улыбкой. В общении она воплощала принцип Марии Монтессори: «Детей учит то, что их окружает. Дружите с ребенком, и он будет находить любовь повсюду!».

Учитель по английскому языку, Аза Евгеньевна Дрямина, сдержанная, строгая, умеющая держать дистанцию и «нести себя», подобно королеве Британии, вызывала глубочайшее уважение и восхищение, а ее похвала была величайшей наградой.

Любимые мои учителя

В педуниверситете на факультете иностранных языков Виктор Николаевич Зензеров открыл английский язык как живую, подвижную материю, изучить которую невозможно целиком и полностью. Декан и научный руководитель, человек невероятного ума, гениальный филолог с огромным опытом научной работы, всегда поощрял пытливость, стремление анализировать, двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом. Необходимо постоянно читать, практиковать, изучать язык. Под рукой всегда должен быть толковый словарь английского языка, чтобы перечитывать его, каждую свободную минуту, как художественное произведение.

— Для меня с тех пор словарь стал настольной книгой. Виктор Николаевич регулярно ездил в Британию, путешествовал по стране и так увлекательно рассказывал о своих поездках, что я не раздумывая, в 2005 году поехала в Англию на стажировку, как только представилась такая возможность. Там, в Великобритании, мне часто говорили, у меня беглый английский, удивительная осведомленность в истории, литературе и политике Англии, а я всегда с гордостью отвечала, что это благодаря моему чудесному педагогу, — рассказала «Курьер.Среда.Бердск» героиня рубрики «Профессионалы XXI века» Ольга Тарасова.

Работали в отеле, параллельно в колледже походили бизнес курс. Познакомились с людьми из разных стран.

Англия — это не только Лондон, так же, как и Москва — не вся Россия. Бердчанке с подругой повезло. Они жили на границе с Шотландией — край озер. Безумно живописное место. Вода чистейшая качалась из родника. Воздух чистейший. Овечки пасутся. Можно взять рюкзак и пешком прогуляться по национальному парку. Вокруг цветочки и букашки, фазаны, яки.

Соотечественникам не помешало бы поучиться у англичан выдержанности и такту

— Представьте, девочка, которая все время была под родительским крылом, оказалась одна за границей. Там люди очень добродушные и приветливые. У них есть чему поучиться. Мой начальник никогда не повышал голос на подчиненных. Всегда интересовался, как дела,- рассказывает учительница.

При нарушении обязанностей вызывали к начальству и за чашечкой чая, (а они выпивают чашек 10 чая в день), вежливо информируют, что сложилась ситуация: поступила жалоба. Не повышая голоса, все чинно и благородно, указывают, что ожидает в этом случае, согласно договору.

— Нашим соотечественникам не помешало бы поучиться у англичан выдержанности и такту. Особенно в общественном транспорте мне стыдно за взрослых. Почему старшее поколение позволяет себя вести отвратительно? Тыкать, ругаться матом, толкаться. Они вопрошают, откуда у нас берется такая молодежь? В обычной школе у нас обучается прекрасная молодежь. Они, может быть, и шкодят, но шалости у них безобидные. Навредить и положить кнопку или крысу подбросить современные школьники не способны, — убеждена педагог.

В Америке своим упорством и талантом можешь добиться высот, в Англии это сложно

В Англии ее поражала не только чистота, но и обилие зелени. Англичане независимо от должности, обожают возиться в саду. Для них это важная часть жизни. Однажды в гостях отец семейства хвалился, что вырастил кустики помидоров и болгарского перца, сейчас они пойдут в салат. Для них успехи в садоводстве — невероятные достижения!



Архитектура в готическом стиле завораживает. Йорский собор со знаменитыми витражными стеклами. Невероятное лондонское метро. Музей «Битлз».Настал момент, когда работа в сфере обслуживания не удовлетворяла, возникло желание работать по специальности.По словам героини, если в Америке своим упорством и талантом можешь добиться высот, в Англии это сложно. Если ты устроился рабочим, то ты не можешь потом стать менеджером. Чтобы повысить квалификацию нужно закончить вуз или получить гражданство.— Для меня годы в Англии были приключением, авантюрой. Да, тебя окружают приветливые люди. Но они никогда не будут мыслить, как ты, и не станут родными людьми. Мужчины-англичане очень галантны и сдержанны, — считает горожанка.

Учатся анализировать, принимать решения, делать выбор

И она вернулась в Россию, в свой родной город. Общаясь с детьми, педагог понимает и принимает их мир и их самих такими, какие они есть, считая, что каждый из них уже одарен и талантлив по-своему, верит в каждого из них так же, как верит в себя.

Используя интерактивные методы на уроках и во внеурочной деятельности, стремится к тому, чтобы дети были равноправными участниками деятельности, воспитывая в них ответственность и самостоятельность. Радуется, когда их глаза блестят от интереса, правильно решенного теста, трудной задачи. Готовым ответам предпочитает путь «добывания» знаний, поиска ответов на поставленные ими вопросы, приобретения собственного опыта. Они учатся анализировать, принимать решения, делать выбор, помогать одноклассникам и работать вместе, отстаивать свою точку зрения и это помогает занимать первые места на олимпиадах и получать высокие баллы по ОГЭ.

Преподавая английский язык, обращает внимание детей на культурные особенности и обычаи людей из англоязычных стран, сравнивая их с характерными особенностями жителей нашей страны. Дает своим ученикам возможность учиться чему-то стоящему у людей с другой культурной традицией, одновременно культивируя в них гордость за свою Родину и сограждан.

Джон Дьюи сказал: «Если мы будем учить сегодня так, как учили вчера, то украдем у детей завтра». Поэтому профессия побуждает жить в вечном движении, активном поиске и творческом стремлении. Следить за изменениями в современном обществе, сфере образования, непрерывно развиваться и совершенствовать себя профессионально.

Учитель предполагает, что в будущем школа станет дистанционной. Будет несколько учреждений, куда будут приходить дети, сами выбирать себе направления. Если что не понятно, звонить по скайпу или по ватсапу.

Ребенок все выносит из семьи

Выходные Ольга Тарасова проводит с ребенком. Они ходят на горку, в кафе поесть мороженого. Учительница своему трехлетнему сыну разрешает высказывать свое мнение и советуется с ним. Она хочет, чтобы он вырос человеком, который будет самостоятельной, самодостаточной личностью, принимающий решение сам.

— Я позволяю ребенку рисовать в ванне на плитке и на себе, на обоях в комнате. Когда ты видишь, что он на тебя похож, кроха в тебе нуждается — такое счастье! Когда Захар подходит и спрашивает: «Мамочка, что ты грустишь»? Забывается все, — признается Ольга Валерьевна.

Некоторые говорят, что на ребенка большое влияние оказывают соцсети и сверстники. По мнению учительницы, ребенок все выносит из семьи. Если он оступился, его будет мучить совесть. Он поменяет друзей, мировоззрение. Дети, воспитанные в любви и понимании, всегда будут тянуться к хорошим хобби: прыгать с парашютом, плавать, играть на фортепиано.

Из учеников вырастет достойное поколение людей, любящих свою страну

— Я – учитель, сильный, смелый, терпеливый человек, который находится на своем месте и занимается своим делом. Школа – моя стихия, моя вселенная, мой «голубой океан», и, задавая себе вопрос, кем еще я могла бы стать, отвечаю с уверенностью: «Да кем угодно!» Но никакая другая работа не принесла бы мне такого морального удовлетворения и бесконечной радости, не отзывалась бы в моей душе ни задорным перезвоном, ни легкой нежной музыкой, не позволила бы реализовывать свои творческие порывы, не сподвигла бы на преодоление новых вершин,- уверена наша героиня Ольга Тарасова.

Она искренне верит, что из учеников вырастет достойное поколение людей, любящих свою страну, знающих свою историю и отечественную культуру, креативных и критически мыслящих, любознательных, пытливых и непрестанно познающих мир, мотивированных на самообразование и саморазвитие, решительных и смелых.

Автор видео Елена Белоусова

