Отключат отопление в детсаду №3 на улице Комсомольской в Бердске

В связи с устранением дефекта на трубопроводе отопления Д-89мм по адресу: ул.Комсомольская 25 (д/с №3), будет произведено отключение отопления в детском саду №3 с 08:30ч. 13.03.2020 года,ориентировочно до 12:30ч.
Источник: МУП КБУ
Отопления не будет 13 марта с утра и до 13 часов.
В связи с устранением дефекта на трубопроводе отопления Д-89мм по адресу: ул.Комсомольская 25 (д/с №3), будет произведено отключение отопления в детском саду №3 с 08:30ч. 13.03.2020 года,ориентировочно до 12:30ч.
Источник: МУП КБУ
От редакции
Часто отключают отопление?