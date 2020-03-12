12.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Отключат отопление в детсаду №3 на улице Комсомольской в Бердске

14:23 12.03.2020 Фото: pixabay.com
0

Отопления не будет 13 марта с утра и до 13 часов.

Отключат отопление в детсаду №3 на улице Комсомольской в Бердске
Отопление отключат до 13 часов.

В связи с устранением дефекта на трубопроводе отопления Д-89мм по адресу: ул.Комсомольская 25 (д/с №3), будет произведено отключение отопления в детском саду №3 с 08:30ч. 13.03.2020 года,ориентировочно до 12:30ч.

Источник: МУП КБУ

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Часто отключают отопление?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЭкскурсия по гиганту: Страхами подтопления новой школы в микрорайоне Южном поделился с министром Иваном Шмидтом мэр Бердска
15:33 12-03-2020
Экскурсия по гиганту: Страхами подтопления новой школы в микрорайоне Южном поделился с министром Иваном Шмидтом мэр Бердска
Как выбрать куттер: основные требования
15:33 12-03-2020
Как выбрать куттер: основные требования
Как выбрать event-агентство для проведения корпоратива на 8 марта
15:31 12-03-2020
Как выбрать event-агентство для проведения корпоратива на 8 марта
БердскУчитель Бердска: Подбросить крысу и положить кнопку современные школьники не способны
15:15 12-03-2020
Учитель Бердска: Подбросить крысу и положить кнопку современные школьники не способны
Как правильно выбрать тульский самовар
15:08 12-03-2020
Как правильно выбрать тульский самовар
Обварил ноги в брошенной яме с кипятком 10-летний мальчик в Омске
15:00 12-03-2020
Обварил ноги в брошенной яме с кипятком 10-летний мальчик в Омске
БердскВрачебная тайна: Засекретили причины смерти 85-летней бабы Риммы с гниющим телом в Бердске
14:45 12-03-2020
Врачебная тайна: Засекретили причины смерти 85-летней бабы Риммы с гниющим телом в Бердске
БердскСтартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
14:30 12-03-2020
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2020». Срочно ждем информацию
Фитнес-залы открыть в офисах предложили в России
14:30 12-03-2020
Фитнес-залы открыть в офисах предложили в России
БердскОтключат отопление в детсаду №3 на улице Комсомольской в Бердске
14:23 12-03-2020
Отключат отопление в детсаду №3 на улице Комсомольской в Бердске