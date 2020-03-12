Отключат отопление в детсаду №3 на улице Комсомольской в Бердске

Отопления не будет 13 марта с утра и до 13 часов.

Отопление отключат до 13 часов. В связи с устранением дефекта на трубопроводе отопления Д-89мм по адресу: ул.Комсомольская 25 (д/с №3), будет произведено отключение отопления в детском саду №3 с 08:30ч. 13.03.2020 года,ориентировочно до 12:30ч. Источник: МУП КБУ

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