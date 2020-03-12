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Отменить знаменитый «Транссибирский арт-фестиваль» из-за коронавируса хотят в Новосибирской области

22:00 12.03.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Уже исключили часть исполнителей из стран, находящихся в зоне риска. Для защиты жителей и гостей региона от смертельной инфекции могут быть отменены также форумы УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром». Зараженных в Новосибирской области нет.

Отменить знаменитый Транссибирский арт фестиваль из за коронавируса хотят в Новосибирской области
Вадим Репин (на фото — справа), идейный вдохновитель и организатор «Транссибирского арт-фестиваля» выступал в Бердске

В Новосибирской области прорабатываются дополнительные решения по защите населения от коронавирусной инфекции. Они коснутся изменения графика проведения массовых мероприятий, которые запланированы в Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников 12 марта.

«Ряд массовых мероприятий мы отменили, готовим дополнительные решения. Скорее всего, мы отменим запланированные на более поздний период такие мероприятия как наши форумы – УчСиб, «Транспорт Сибири» и «Технопром». Такое решение готовится.

В отношении Транссибирского Арт-Фестиваля некоторые решения тоже уже были приняты. В частности, по согласованию с организаторами мы исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска… Мы понимаем, что уважаемые люди не смогут пройти тут двухнедельный карантин, который необходим, до своего выступления. Сегодня мы рассматриваем вопрос: а можно ли в этих условиях вообще проводить фестиваль», — отметил губернатор.

Напомним, что ранее в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был отменен ряд массовых мероприятий, в том числе, мероприятия фестиваля «Крымская весна», запланированные на 15 марта.

Для справки
В настоящее время в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Роспотребнадзором реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведется плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту Толмачево, проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведен инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса.

Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200. В регионе запущена горячая линия на базе единого номера Службы 112.

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