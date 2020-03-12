Экскурсия по гиганту: Страхами подтопления новой школы в микрорайоне Южном поделился с министром Иваном Шмидтом мэр Бердска

Евгений Шестернин заявил: «Рельеф школы нам понятен. Основную артерию мы проанализировали. Теперь нужно поймать сопряжение. Школа находится чуть ниже, чем частный сектор, возможно ее подтопление». Иван Шмидт ответил: «весна покажет».

Министр строительства назвал новую школу в микрорайоне Южном Бердска школой будущего

Сегодня, 12 марта, в Бердск приехал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт. Глава Бердска Евгений Шестернин и генеральный директор АО «Бердский строительный трест» Александр Воронин показали высокопоставленному чиновнику новую школу в микрорайоне Южном Бердска. Она, напомним, возводится с 2019 года. Новое учебное заведение на 1100 мест откроет свои двери 1 сентября 2020 года.

— Школа строится в рамках национального проекта «Жилье». Таких объектов три по Новосибирской области. 97,5% готово. У нас никаких сомнений строительство школы не вызывало, потому что здесь работает один из сильнейших подрядчиков. Это школа будущего. Мы собираемся оснастить школу самым последним оборудованием для младших и старших классов. Школа достаточно большая — 20 000 квадратных метров, но проблем никаких не будет. Таких школ мало, в том числе в Новосибирске. Есть некоторые нестыковки по оборудованию. До сентября время есть, чтобы этот вопрос решить, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Иван Шмидт.

По словам министра, комплексную площадку удалось создать частично благодаря федеральному финансированию. Сначала построили детский сад, который сегодня введен в эксплуатацию и функционирует. На эти два объекта построена локальная газовая котельная.

Перед экскурсией по огромной школе, власть Бердска обсуждала проблемы, которые могут возникнуть на территории школы весной и осенью из-за дождей и тающего снега.

— Сегодня стоит вопрос стыковки нового водоотвода с действующей дорогой. Он до конца не решен. Мы испытывали некоторые проблемы, но нашли пути решения. Перепады высот здесь приличные. На ул. Лунной в прошлом году мы специально увеличивали водосборник. Мы понимали, что водосбор будет идти большой. И ул. Лунную делали уже с арэками открытого типа, — обратился к министру Евгений Шестернин. — Рельеф школы нам понятен. Основную артерию мы проанализировали. Теперь нужно поймать сопряжение. Школа находится чуть ниже, чем частный сектор, возможно ее подтопление. Воду нужно отвести.

По словам Ивана Шмидта, проблемы с подтоплением касаются многих городов. Однако он уверен, что весна покажет, какие доработки необходимо будет сделать строителям в летний период.

Стоит отметить, что школа состоит из нескольких блоков — столовой, спортивными помещениями, учебными классами. На сегодняшний день уже закончены работы по отделке помещений. Заканчивается монтаж системы видеонаблюдения.

Вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова рассказала министру, что вся аукционная документация готова. Электронные торги будут размещены уже в апреле. До заключения контракта будет около полутора месяцев. К 1 июля все поставки должны быть совершены.

Однако Иван Шмидт предложил проводить электронные торги блоками, чтобы успеть оснастить огромное помещение необходимым оборудованием и мебелью.

-Помещений много. Нужно составить графики поставки, чтобы выполнить монтаж в сроки, — отметил Иван Иванович.

Также министра интересовали подъездные пути к школе. Власть Бердска сообщила, что все документы для проведения аукциона по строительству дорог готовы. Дело осталось за финансированием.

Каждый год в Новосибирской области появляется порядка 14-20 новых социальных учреждений, построенных в рамках нацпроектов. В 2021 году в Бердске появятся и сад-ясли.

Автор видео Марина Волкова



Автор видео Марина Волкова

