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Жуликом назвал Ходорковского Путин на видео. Окружение экс-олигарха замешано в убийствах

16:00 12.03.2020 Фото: ТАСС
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Президент напомнил, что личное участие экс-руководителя ЮКОСа в убийствах не доказано, однако выразил сомнение, что совершившие их сотрудники службы безопасности компании действовали «по собственной прихоти»

Жуликом назвал Ходорковского Путин на видео. Окружение экс олигарха замешано в убийствах
Путин считает Ходорковского жуликом

Экс-руководитель компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский — жулик, окружение которого было замешано в заказных убийствах, заявил президент России Владимир Путин.

«Ходорковский — жулик, и их компания замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах», — сказал глава государства в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он напомнил, что личное участие Ходорковского в убийствах доказано не было, однако выразил сомнение в том, что совершившие их сотрудники службы безопасности ЮКОСа действовали «по собственной прихоти».

«Вы что, думаете, [что] сотрудники службы безопасности убивали людей по собственной инициативе, по прихоти по своей, что ли? Думаю, что нет. Думаю, что так не бывает. Но не доказано — значит, не доказано. Но доказаны другие были факты его противоправной деятельности, поэтому он получил срок соответствующий», — сказал Путин.

Уголовные дела Ходорковского
В мае 2005 года Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет. По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до 10,5 года, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.

В 2015 году Россия объявила Ходорковского в международный розыск по делу о причастности к убийству мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушению на предпринимателя Евгения Рыбина. Мотив для убийства Петухова следствие связало с требованиями к ЮКОСу вернуть в бюджет сокрытые от государства налоги и сборы. Покушение на предпринимателя Рыбина было связано, по версии следствия, с инициированными исками к ЮКОСу по взысканию ущерба, причиненного незаконной деятельностью этой нефтяной компании. За совершение этих преступлений ранее были осуждены Леонид Невзлин (бывший совладелец ЮКОСа), Алексей Пичугин (экс-глава службы безопасности ЮКОСа) и другие.

Источник: ТАСС

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От редакции

Согласны с Путиным?

Аноним, 12 марта 2020 16:19
между тем, есть люди тоже нелестно отзывающиеся о ВВП ) : У психолога Натальи Шавшуковой отозвали приглашение в эфир НТВ.
Недавно она в прямом эфире назвала внесение поправок в Конституцию государственным переворотом и заявила, что у Путина произошла профессиональная деформация личности."...сейчас я боюсь, что президент Путин своими действиями провоцирует революцию», — сказала Шавшукова.
https://mbk-news.appspot.com/news/u-psixologa/
Аноним, 12 марта 2020 16:22
Да, Ходорковский дитё безвинное, на фон обвинителя

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