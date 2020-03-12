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Сексом прямо на барной стойке занялась с посетителем стриптизерша в Ростове

16:15 12.03.2020 Фото: privet-rostov.ru
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Заигравшаяся девушка настолько вошла в раж во время исполнения пикантного танца, что, не задумываясь перешла рамки приличия.

Сексом прямо на барной стойке занялась с посетителем стриптизерша в Ростове
Стриптизерша разгорячилась

Накануне в одном из ночных клубов Ростова посетители стали зрителями сцены «18+». Одна из девушек, танцующих стриптиз, вышла на сцену в нетрезвом состоянии. Разгорячившись, она настолько вошла в роль, что банального стриптиза ей показалось мало и она решила разогреть толпу чем-то более пикантным.

Из толпы зрителей она выбрала мужчину, затащила его на сцену и начала удовлетворять публично. За картиной «18+» наблюдали несколько десятков посетителей. Зрители подбадривали девушку аплодисментами и выкриками.

ДиДжей, отвечающий за музыкальное сопровождение увеселительной программы, подарил паре бутылку шампанского за незабываемую картину.

Источник: privet-rostov.ru/

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