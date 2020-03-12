Единоглассно одобрили поправки в Конституцию депутаты в Новосибирской области

Депутаты одобрили путинские поправки

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области на внеочередной сессии 12 марта единогласно одобрили пакет поправок, предложенных для внесения в Конституцию РФ.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что подобный результат стал возможен благодаря консолидированной работе депутатов, представителей исполнительной власти в Новосибирской области: «Владимир Путин на пленарном заседании Государственной Думы 10 марта заявил, что в таком важном вопросе как Конституция будет опираться на консолидированное мнение. И сегодня мы получили дополнительное подтверждение, что мы в Новосибирской области заняли очень верную позицию».

Председатель Законодательного Собрания региона Андрей Шимкив также отметил слаженную работу всех фракций регионального парламента и поблагодарил Губернатора, Правительство области, депутатов. «Каждая поправка важна. Из самых главных — неделимость территории РФ, верховенство российского права над международным, не говоря уже о социальных нормах и гарантиях, которые будут прописаны в Конституции», — сказал Андрей Шимкив, который, напомним, вошел в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

Поправки в Конституцию детализируют социальные обязательства государства перед жителями страны, акцентировал внимание Губернатор. «В действующей редакции Конституции 1993 года зафиксированы правильные положения, направленные на защиту социальных интересов наших граждан, но они очень общие, декларативные. И впервые появились формулировки, которые четко фиксируют обязанности государства, обязанности власти перед своими гражданами. Например, минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, закрепляется обязательная индексация пенсий, других социальных выплат и льгот. Такой конкретики раньше в Конституции не было», — отметил Андрей Травников.

Также дети объявляются важнейшим приоритетом госполитики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство берет на себя заботу о сиротах. Кроме того, прописывается защита семьи, материнства, отцовства, института брака.

По мнению экспертов Фонда развития гражданского общества, предложенные Президентом поправки стали результатом большого системного анализа. Россия – это социальное государство, и предложенные Президентом поправки это лишний раз подчеркивают. Социология также говорит об этом: наибольшей поддержкой граждан пользуются предложения об обязательной индексации пенсий (92%); закрепление минимального размера оплаты труда – 83% — это данные опроса Левада-Центр, выполненные в феврале по заказу ФоРГО.

«Другой вопрос: Зачем это нужно было прописывать в Конституции, ведь есть же действующее законодательство, регулирующее эти процессы. Дело в том, что государственные управленцы в любой стране, сталкиваясь с необходимостью поиска ресурсов для развития страны, всегда «косятся» на социальные программы, которые кажутся слишком большими и неэффективными. Теперь все эти попытки будут антиконституционными. Ведь Конституция – это документ, в котором отражаются воззрения, представления граждан на то, как должна развиваться страна, какой она должна быть. Принятые поправки – это и есть закрепление в основополагающем документе «народных представлений» о государстве, в котором мы живем», — отметил руководитель Новосибирского филиала Фонда развития гражданского общества, доктор социологических наук Константин Антонов.

Напомним, что 15 января в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию РФ Президент России Владимир Путин выступил с инициативой о внесении изменений в действующую Конституцию РФ. Многие из них касаются защиты социальных интересов жителей страны, закрепляет ее правовой и территориальный суверенитет, ужесточают требования к людям, претендующим на высокие государственные посты.

«Я уверен, что если бы Президент внес эти поправки на рассмотрение в Государственную Думу, в другие органы, а он имел такое право, они были бы безоговорочно поддержаны. Тем не менее Владимир Владимирович этим не ограничился. Глава государства пошел на ответственный шаг — предложил всем жителям страны принять участие в формировании поправок, организовать широкое обсуждение. Более того, он лично принимал участие в обсуждении всех инициатив, которые были предложены, а их, напомню, было около тысячи.

В конце концов, во время пленарного заседания Государственной Думы 10 марта — считаю, оно станет историческим, — выступления, все решения главы государства демонстрировали: все действия Президента направлены на консолидацию, на объединение нашей страны. Я считаю, что наш Президент как минимум заслуживает поддержки в этих намерениях, действиях и решениях», — заявил Губернатор.

Источник: Правительство Новосибирской области