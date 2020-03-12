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Как выбрать куттер: основные требования

15:33 12.03.2020
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Куттер – это специальное устройство, предназначенное для перемалывания различных продуктов.

 Зачастую используется в мясном цеху для обработки мяса, однако часто на нем также делают начинки для кондитерских изделий. Купить это оборудование можно на сайте: www.TorgSnab-nn.ru.

Особенности конструкции

Конструкция куттера отличается своей простотой и легкостью в использовании. К основным его компонентам относят: чашу, ножи и мотор. Режущие элементы устанавливаются на вал и попеременно погружаются в чашу, которая находится в закрытом или открытом состоянии. Отличительная черта куттера – процесс измельчения происходит под вакуумом, что значительно продлевает жизнь готовому продукту.

Сейчас в магазинах можно встретить огромное разнообразие куттеров, которые отличаются по своему функционалу, процессу переработки и конструкции чаши. Если говорить о больших производствах, то лучше всего использовать вакуумные куттеры, позволяющие сохранить все полезные свойства готового продукта.

Критерии выбора устройства

Если говорить о промышленных моделях, то выбирая эти устройства, нужно обратить внимание сразу на два параметра – производительность и объем чаши. Первый показатель полностью зависит от количества ножей и их скорости вращения. Чаши обычно изготовлены из стали, при этом их объем может быть от 15 л до 125 л. Для домашнего использования подходят небольшие куттеры, объемом чаши 15 л и минимальным количеством ножей.

Также при покупке стоит обратить внимание на количество насадок, которые есть в комплекте. Если использовать куттер не только для измельчения мяса, но и для замешивания теста или создания паштета, то нужно обращать внимание на те модели, где в наборе идет огромное количество насадок.

Куттер – это необходимое оборудование как для домашнего пользования, так и для больших ресторанов и кафе. Чтобы выбрать подходящую модель, покупатель должен предварительно просчитать производительность и габариты, которые требуются для работы.

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